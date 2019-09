Directori achitați în cazul catastrofei nucleare de la Fukushima Trei fosti directori ai companiei Tepco au fost achitati joi de tribunalul din Tokyo, care a considerat ca acestia nu pot fi considerati vinovati de consecintele catastrofei nucleare care a avut loc la centrala nucleara din Fukushima, in urma seismului urmat de tsunami din martie 2011, transmit Kyodo si AFP. Cei trei fosti responsabili ai Tepco, operatorul centralei Fukushima Daiichi, devastata de valurile uriase declansate de seismul cu magnitudinea 9 din 11 martie acel an, sunt singurele persoane fizice judecate in legatura cu aceasta catastrofa, cel mai grav accident nuclear dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

