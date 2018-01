Director interimar la Cupru Min Abrud. Fostul manager a demisionat din motive personale

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60 % din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe…

- Starbucks, celebrul lant de cafenele, va deschide curand o locatie si in Pitesti, in locul actualului McDonalds de la parterul Trivale Mall. Compania a publicat pe mai multe site-uri de rectrutari anunt pentru angajarea unui responsabil de cafenea. Cititi conditiile si oferta de angajare publicata pe…

- Laurentiu-Teodor Mihai incheie azi mandatul de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), care a durat mai puțin de doua luni și jumatate, dupa ce a solicitat eliberarea din funcție din motive personale. ”Am solicitat eliberarea din funcție. Adica, mi-am dat demisia din motive personale”,…

- Ministerul Sanatații a dat startul organizarii concursului de ocupare a funcției de director al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. Pentru funcția de conducere s-au inscris doua candidate, ambele dosare fiind admise. Este vorna despre Viorica Mihalașcu, cea care in prezent…

- Sursa citata de Reuters a precizat ca noua companie va fi condusa de o echipa de investitori si de un consiliu director din care vor face parte in majoritate femei. The Wall Street Journal a fost prima publicatie care a scris despre aceste negocieri, marti, mentionand ca aceasta companie ar putea fi…

- Compania miniera Cupru Min Abrud va finaliza in 2018 construcția stației de neutralizare a apelor acide, investiție importanta in protecția mediului. Consiliul de Administratie al companiei miniere Cupru Min SA anunta rezultate economice cu ”cresteri importante” in anul 2017. Potrivit unui comunicat…

- Nicolae Turdean, directorul general al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, a demisionat, cu toate ca in 2017 compania a avut o productie record, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul…

- Directorul Companiei Regionale de Apa Bacau, Ioan Bejan, a demisionat din funcție. Acesta a informat Consiliul de Administrație al CRAB, intr-o ședința ce a avut loc astazi, despre decizia sa. Ioan Bejan a declarat pentru Ziarul de Bacau ca este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ambasadorul SUA in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter in marina militara, a demisionat, precizand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, relateaza CNN.

- Administrația municipiului Targoviște lucreaza la foc automat, in ceea ce privește pregatirea și demararea proiectelor prinvind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii orașului. Concret, vineri, 12 ianuarie, la primele ore ale dimineții, Consiliul Local Municipal Targoviște s-a reunit in ședința…

- Deși este folosit in mod repetat de catre primarul Nicolae Robu, cuvantul „meritocrație” ramane lipsit de sens atunci cand in funcții de conducere sunt numite persoane dupa alte criterii. Recenta numire a consilierului județean PNL Nicu Bitea in funcția de director adjunct al fostei RATT, devenita intre…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a inlocuit-o, marti, pe Mariana Gheorghe din functia de director general (CEO) al companiei, care „a renuntat la mandatul sau”, conducerea societatii fiind preluata de Christina Verchere, informeaza Mediafax. „In sedinta de astazi, Consiliul ...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- In sedinta de astazi, Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit o pe Christina Verchere 46 in functia de Presedinte al Directoratului si Director General Executiv CEO al OMV Petrom. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul…

- Secretarul de stat Madalin Voicu, reprezentant al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, a anuntat, marti, angajatii Operei Nationale Bucuresti ca baritonul Stegan Ignat va prelua interimatul managementului institutiei.

- Corin Cindrea este noul director general al Romgaz, dupa ce Consiliul de Administratie a decis, joi, revocarea din functia de director general a lui Virgil Metea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.

- Consiliul de Administratie al Santierului Naval Damen Galati a numit, la sfarsitul lunii noiembrie, in functia de director general pe Rino Brugge. Acesta a fost transferat la Galati de la Santierului Naval Damen Nakilat din Qatar, unde detinea tot functia de director general din anul 2014. ”Prima oara…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat si obtinut redeschiderea urmaririi penale sub aspectul infractiunii de conflict de interese pentru doua persoane ce au legatura cu societatea comerciala Cupru Min SA Abrud.

- Dupa trei zile în care zeci de mii de oameni din Dej au stat fara apa, directorul interimar al Companiei de Apa ”Someș”, Dorin Ciatarâș, s-a dus și el la fața locului. Lucrarile la conducta de apa au fost finalizate vineri seara de ”Dereii”…

- In sedinta din 5 decembrie a.c., Consiliul de Administratie al societatii Conpet SA a luat mai multe hotarari, fiind data Decizia nr. 20 2017. Astfel, Dan Silviu Baciu a fost numit in functia de director general provizoriu al Conpet SA, incepand cu data de 16 decembrie 2017, cu un mandat pe o perioada…

- Claudiu Turculet, managerul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca din Capitala, a demisionat din functie din motive personale. Informatia a fost confirmata de Ministerul Sanatatii, care a precizat ca ministrul Florian Bodog a acceptat deja demisia chirurgului.

- BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a anuntat luni ca Philippe Charles Lhotte a renuntat la mandatul de membru in Consiliul de Administratie al bancii incepand cu 1 decembrie, potrivit unui comunicat transmis BVB. Philippe Lhotte a fost numit director general…

- Consiliul de Administratie al Transurb SA Galati a decis luni, 4 decembrie, sa-l numeasca in functia de director general interimar pe Gigel Caliga, fost consilier local PNL si ALDE. Caliga este unul dintre oamenii de baza ai lui Cristian Dima, presedintele ALDE Galati.

- Tiberiu Tataru renunța la postul de manager al Spitalului Județean de Urgența din Targu-Jiu. Acesta a solicitat sa nu ii mai fie prelungit mandatul in postul de conducere pe care l-a ocupat-o timp de aproape patru ani in cadrul unitații sanitare. Tataru iși incheie astfel activitatea in funcția de manager…

- Consiliul de Administratie al TAROM l-a numit pe Wolff Werner-Wilhelm in functia de director general interimar al companiei, cu un contract de mandat de patru luni. Wolff Werner-Wilhelm este al...

- Compania TAROM confirma informația conform careia Ileana Daniela Dragne a demisionat din funcția de director general interimar. Potrivit unui comunicat al companiei, remis joi AGERPRES, Consiliul de Administrație va fi cel care va face o noua nominalizare pentru funcția de conducere…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DEBUCEAN DORIN GAVRIL, aflat in stare de detentie, la data faptei director general al Companiei Naționale de Autostrazi și Drumuri Naționale din Romania (C.N.A.D.N.R.) S.A.…

- Cristi Ungurean a preluat conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat, de Consiliul de Administratie, director general interimar. Cristi Ungurean va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara publica, pana la finalizarea…

- Cristi Ungurean a preluat conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat de Consiliul de Administratie director general interimar, potrivit CFR. Marius Chiper, fostul director general, a parasit postul la scurt timp dupa ce ministrul Transporturilor a anuntat ca il va demite, relateaza…

- Ședința Consiliului Municipal Chișinau (CMC) a fost amânata din cauza lipsei de cvorum. Ședința urma sa fie începuta la orele 10:00, dar în sala au fost prezenți doar 6 consilieri, scrie provincial.md Primarul general interimar al Capitalei, Silvia Radu, a rugat ca…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a decis vineri numirea lui Ion Constantinescu in funcția de director general interimar al Metrorex, pe o perioada de patru luni, și a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe funcția de director Strategie Planificare Resurse in cadrul…

