Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marti intr-un interviu ca ar putea interveni in cazul responsabilei gigantului chinez Huawei, Meng Wanzhou, arestata in Canada la cerea justitiei americane, pentru a apara negocierile comerciale cu China, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Arestarea…

- Arestarea fiicei fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a fost facuta sambata trecuta, chiar in ziua in care președinții Donald Trump și Xi Jinping au decis, in cadrul unei intalniri desfașurate la forumul G20 de la Buenos Aires, sa incheie un armistițiu in razboiul lor comercial. Cele doua tabere și-au…

- China a cerut Canadei sa o elibereze pe imediat pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, avertizând ca în caz contrar vor exista consecințe severe pentru Ottawa, avertismentul fiind comunicat ambasadorului canadian la Beijing, care a fost convocat sâmbata la MAE chinez.…

- Presedintele american Donald Trump nu stia de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters.

- Directorul financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a fost arestata in Canada si face fata unei cereri de extradare in Statele Unite, a anuntat miercuri Ministerul canadian al Justitiei, relateaza AFP. "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver.…

- 'Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Xi si cu mine, impreuna cu presedintele rus Putin, vom incepe sa discutam despre stoparea semnificativa a ceea ce a devenit 'o cursa importanta si incontrolabila a inarmarii'. Statele Unite au cheltuit 716 miliarde de dolari anul acesta. O…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat despre organizarea unui summit la cel mai inalt nivel intre Statele Unite ale Americii și Rusia la Paris. In același timp, administrația de la Casa Alba și Kremlinul ar discuta despre o posibila vizita a lui Vladimir…

- China intentioneaza sa reduca cel mai devreme in octombrie tarifele vamale percepute majoritatii partenerilor sai comerciali, a anuntat, joi, Bloomberg News. In iulie, China a redus taxele de import la o gama variata de bunuri de consum, de la alimente la cosmetice si electrocasnice, intr-o…