Alina Popa (41 de ani) este noul Director Financiar și membru al Directoratului OMV Petrom incepand cu 17 aprilie 2019, data la care intra in vigoare mandatul acordat de Consiliul de Supraveghere. Ea face parte din echipa OMV Petrom inca din 2006 și a ocupat poziții de conducere in domeniul financiar, coordonand proiecte importante in domeniul financiar. ”Mare parte din cariera mi-am petrecut-o alaturi de OMV Petrom. In cei 13 ani, am ajuns sa cunosc farte bine compania și contextul de piața. Aici mi s-a dat ocazia sa ma dezvolt profesional, dar mai les sa ma implic in proiecte de care depinde…