Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Liceului tehnologic special "George Baritiu" din Oradea, Tiberiu Sincelean si directoarea adjuncta Mariana Sandor au fost demisi, miercuri, de Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Bihor.

- Acuzatiile senatorului USR Vlad Alexandrescu, care a reclamat un posibil abuz in internatul Liceului tehnologic „George Baritiu“ din Oradea asupra unor copii cu probleme psihice, "tratati cu bastoane si electrosocuri”, a declansat reactii in lant din partea autoritatilor responsabile pentru activitatea…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, senatorul USR Vlad Alexandrescu acuza Jandarmeria Bihor ca ar fi aplicat electroșocuri copiilor cu probleme psihice de la Liceul „George Barițiu” din Oradea. „Cațiva parinți mi-au scris ca jandarmii care ar trebui sa-i protejeze pe copii ii abuzeaza…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a anuntat marti, 6 noiembrie, ca a inaintat o plangere penala referitoare la un posibil abuz al jandarmilor care asigura paza internatului Liceului tehnologic George Baritiu din Oradea si care ar fi abuzat copiii cu probleme psihice, intrand in camerele lor si aplicandu-le…

- Parinții unor elevi acuza ca au fost nevoiți sa-și retraga copiii de la școala din localitatea Troianul, județul Teleorman, din cauza comportamentului „ciudat” al unei invațatoare. Cea care ar trebui sa-i educe pe elevi ar rade și ar țipa din senin, ceea i-ar fi speriat pe școlari. Invațatoarea preda…

- Un elev in carje al unui liceu din Baia Mare il acuza pe profesorul de biologie ca l-a lovit cu capul in gura. Colegii adolescentului susțin și ei ca ar fi fost bruscați ca sa iasa mai repede in pauza. Parinții elevului care susține ca a fost lovit spun ca vor depune plangere la Poliție, dar pana atunci,…

- Orange Romania lanseaza cea de-a șasea ediție a #SuperCoders, program care iși propune sa contribuie la educația digitala a tinerei generații. Dezvoltat de Orange impreuna cu Simplon Romania, programul #SuperCoders are trei componente: Caravana SuperCoders Orange Coding Competition SuperCoders Online…