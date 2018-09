Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria acuza o lovitura de stat la protestele din 10 august și a facut o sesizare la DIICOT in acest sens. Procurorii DIICOT incep ancheta penala și vor solicita documente de la Jandarmerie, dar și de la serviciile secrete.Dupa ce vor consulta aceste documente, cei de la DIICOT vor decide…

- Elena Lupancu Popa (46 ani), director al filialei Bacau al UniCredit Bank, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, fiind acuzata de favorizarea faptuitorului si divulgarea de informatii secrete de serviciu.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a cerut vineri interventia serviciilor secrete pentru a opri scurgerile de informatii guvernamentale dupa difuzarea unor date confidentiale privind riscurile izbucnirii de violente in Cisiordania ocupata, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) in parteneriat cu Ambasada Indiei in Romania si Confederatia Indiana a Industriilor, cu sprijinul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), organizeaza Forumul de afaceri Romania-India. Manifestarea va avea…

- La sfarșitul anului 2016, Razvan Dimoftache, un om de afaceri din Constanța, a depus o plangere penala in care ii acuza pe procurorul Adina Florea și pe un polițist de caz de cercetare abuziva și de marturie mincinoasa. Conform procedurii, in urma acelei plangeri a fost deschis un dosar penal care…

- Turbomecanica (TBM), unic producator de motoare cu turbina de gaze si ansambluri mecanice pentru aeronave, a raportat in primul semestru venituri de 46,9 mil. lei, in crestere cu 14,8% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul s-a majorat cu 73,9%, la 11,8 mil. lei. …

- Doi angajati ai Ambasadei Iranului la Haga au fost expulzati din Olanda, a relatat vineri agentia de presa olandeza ANP, citand serviciile secrete ale tarii, transmit Reuters si dpa, informeaza Agerpres.Cei doi au fost expulzati in urma cu o luna, la 7 iunie, se precizeaza in stirea transmisa…

- LA IVEALA… Situatia foarte grea in care a ajuns Comcereal Vaslui, cea mai importanta firma agricola din zona Moldovei, a ajuns in atentia oficialilor de la Bucuresti. Directorul revistei Newsweek Romania, Sabin Orcan, sustine ca „lui Plahotniuc i-au reusit toate schemele ilegale, tocmai pentru ca ar…