Stiri pe aceeasi tema

- Un copilaș de numai patru anișori a platit cu viața in razboiul dintre prinții sai care nu se mai voiau unul pe celalalt. Manata de un impuls criminal de neințeles care i-a amorțit orice instinct matern, mama – o educatoare in varsta de 38 de ani -, și-a inecat fetița și apoi, pe cand copila era moarta,…

- Directoarea de la Școala din Pișchia, de care aparține Gradinița din Murani, unde mama acuzata de crima este educatoare, spune ca tot personalul este in stare de șoc. „Suntem toți in stare de șoc. Nu ne putem explica. Eu am avut cu ea, de la 1 septembrie 2017, de cand sunt numita in…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de suspecta Neț Oana-Razvana sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie (omor comis asupra unui membru de familie – fiica), prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat…

- Femeia de 48 de ani, educatoare la gradinița din Murani, nu mai profesa de cateva saptamani. Ea nu a mai fost testata psihologic din anul 2012, atunci cand, printr-o decizie la nivel național, s-a scos aceasta obligativitate. Educatoarea era angajata la Școala Gimnaziala Pișchia, la gradinița din…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- HOROSCOP 11 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- HOROSCOP 11 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Crima oribila comisa duminca noaptea la Satu Mare a fost rezolvata de polițiști, acum fiind treaba procurorilor sa il puna sub acuzare pe Ștefan Roman, principalul și singurul suspect. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta. (VEZI ȘI: CRIMA ORIBILA LANGA GARA DIN SATU…

- O barmanita a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, intr-un local de langa gara din municipiul Satu Mare. Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Mai multe persoane sunt audiate de politisti si procurori. Crima…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Auzi de multe ori ca ești unicat și ca ești special, dar daca ar fi sa te iei doar dupa nume afli ca ești unul pe langa alte cateva mii, sute de mii sau chiar milioane. Ai la dispoziție o harta ca sa vezi de unde vine numele tau de familie. Sunt nume de familie […] The post Tu stii de unde vine numele…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Tragedia de duminica seara, cand medicul stomatolog Alexei și-a ucis soția apoi s-a atuncat de la etaj, a lasat in urma un copil orfen, de doar 20 de zile. Bebelușul se afla intr-un spital din Chișinau. Medicul Iurie Dondiuc sustine ca starea de sanatate a nou-nascutului este stabila, dar bebelusul…

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Tragedia care a avut loc aseara a îndoliat Constanța. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte dupa ce au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni de catre un șofer de 22 de ani, care nici macar nu a frânat în apropierea trecerii. Imaginile…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Directorul scolii din Rosia de Amaradia da vina pe primarul Liviu Cotojman pentru inflamarea scandalului cu femeile de serviciu care urmau sa aduca bani de acasa pentru contributiile sociale ori sa ramana cu jumatate din salariu daca guvernanti...

- O profesoara de la Școala Gimnaziala din Lupșa a facut o plangere la DNA Alba prin care o acuza pe directoarea instituției de abuz in serviciu, șantaj, amenințari și falsuri și ii cere daune morale de un milion de euro. Femeia susține ca a fost harțuita la locul de munca și din acest motiv s-a […]

- Virozele și pneumoniile continua sa bage oamenii in spital in județul nostru. Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, numai saptamana trecuta, aproape 90 de persoane au fost internate din cauza afecțiunilor de sezon. Reprezentanții instituției susțin ca, in perioada 22-28 ianuarie, medicii…

- Liberalii au imparțit frațește banii din impozitul pe venit și TVA. E o medie de ceva mai mult de 100.000 de euro pe localitate. Cei mai mulți bani ajung la Pișchia, care primește cea mai mare suma și din banii destinați drumurilor comunale. Se anunța astfel un plen de CJ fara contre, așa cum s-a intamplat…

- Dezvoltarea satelor din județ, cat și creșterea calitații vieții in mediul rural reprezinta o prioritate pentru ALDE Timiș. Pentru aceasta se elaboreaza strategii, dar și programe care au in vedere crearea unor condiții moderne de trai și pastrarea specificului fiecarei localitați. Un exemplu in acest…

- In plina iarna, o familie din judetul Timis a ramas fara lemne de foc, dupa ce anexa in care erau depozitate acestea a fost mistuita de flacari. Incendiul a avut loc astazi in localitatea Teremia Mare. Pana sa ajunga pompierii, a ars intregul acoperis al anexei, pe o suprafata de 25 de metri patrati,…

- Doua minore in varsta de 13 și 15 ani au decedat intr-un incendiu izbucnit intr-o casa de locuit din localitatea Nihoreni, raionul Rișcani. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineata.

- Sfarșit de an cu panica și ganduri negre pentru o familie din județul Timiș. O tanara de 15 ani a plecat noaptea trecuta de acasa și nu s-a mai intors. Familia se gandește la ce e mai rau și a anunțat imediat poliția. Nicoleta Gabriela Bacila a plecat de acasa, de la Pișchia, noaptea […] Articolul…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Multe administrații locale și-au pus mari speranțe in finanțarile guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locala. De aceea, unele au depus un numar mare de proiecte. Nu toate insa au fost la fel de norocoase, daca ne referim la comunele timișene. Printre ghinioniste trebuie inclusa și comuna…

- La cateva zile dupa ce in paginile cotidianului Monitorul de Vrancea a aparut un articol despre un elev al Liceului Pedagogic care a fost batut (articol ce poate fi recitit accesand link-ul http://bit.ly/2BtgaKt), directoarea unitații de invațamant, profesoara Felicia Panaite, ne-a trimis un drept la…

- Școlile din Stanilești, județul Vaslui, și Filipeni, raionul Leova, au pus bazele unei colaborari in domeniul educativ. O delegație alcatuita din cadre didactice ale Școlii nr. 1 Stanilești și condusa de directoarea Crina-Ioana Branici a fost prezenta, la finele saptamanii trecute, la gimnaziul din…

- Politistii buzoieni au deschis dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa si retinut permisului directoarei scolii nr. 1, Monica Gheorghe, pe toata durata desfasurarii cercetarilor. Mai mult decat atat, cazul este anchetat si de inspectorii ITM pentru ca directoarea 1 se afla in timpul…

- Un numar de 11 persoane au ajuns la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs miercuri in fata Scolii numarul 1 din municipiu. O femeie de 60 de ani a fost transferata in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Gravida ranita a fost transportata la maternitatea din Buzau.

- Un numar de 11 persoane au ajuns la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul produs miercuri in fata Scolii numarul 1 din municipiu. O femeie de 60 de ani a fost transferata in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Gravida ranita a fost transportata la maternitatea din Buzau. Dupa ce directoarea…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila, in total unsprezece persoane au ajuns miercuri la spital in urma accidentului de la Scoala Generala nr. 1. Noua dintre ele au fost duse la spital cu ambulantele, iar doua au ajuns ulterior, cu masinile personale. La…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Buzau, Adriana Bunila, in total unsprezece persoane au ajuns miercuri la spital in urma accidentului de la Scoala Generala nr. 1. Noua dintre ele au fost duse la spital cu ambulantele, iar doua au ajuns ulterior, cu masinile personale. La…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut miercuri cand o masina a intrat in plin intr-un grup de pietoni. Sase persoane au fost ranite, iar trei au suferit atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut la Scola Generale Nr. 1, situata pe Bulevardul Nicolae Balcescu, din centrul Buzaului. De vina a fost…