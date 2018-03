Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Rusia a arestat un director al firmei care detine centrul comercial din Kemerovo in care a avut loc incendiul soldat cu 64 de morti, scrie Reuters conform News.ro . Comitetul pentru Investigatii al Rusiei, institutia statului care se ocupa de crimele majore, sustine intr-un comunicat ca…

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu,

- Comisia de Investigatii din Rusia a dispus, vineri, retinerea Iuliei Bogdanova, directorul general al companiei care detine centrul comercial "Zimniaia Visnia" din orasul siberian Kemerovo, unde 64 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in urma unui incendiu, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Autoritațile din Rusia il acuza pe un blogger din Ucraina ca raspandește informații false in legatura cu numarul oamenilor care au murit duminica in incendiul de la mall-ul din Kemerovo, Siberia.

- Provocarea panicii și a ciocnirilor între oameni prin lansarea unor informații false în spațiul virtual, în special din afara țarii reprezinta niște acțiuni inacceptabile, a declarat președintele rus, Vladimir Putin.

- O revolta și un incendiu la o secție de poliție din orașul venezuelean Valencia au dus miercuri la moartea a 68 de persoane, noteaza Reuters. Familiile care așteptau vești in afara secției de poliție au fost dispersate cu gaze lacrimogene.

- Igor Vostrikov, un om de afaceri de succes, casatorit si cu trei copii, a declarat ca „nu mai are nimic de pierdut” si se va lupta pentru justitie, dupa ce si-a pierdut cinci rude in incendiul de la centrul comercial din Kemerovo, scrie RT conform News.ro . Vostrikov isi aduce aminte ca sotia sa, Elena,…

- Zvonurile privind moartea a sute de oameni în incendiul de la Kemerovo sunt contestate dur de autoritațile ruse. Un ucrainean este acuzat ca a alimentat astfel de teorii ale conspirației.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass.

- Internetul din Rusia a fost împânzit de informații false dupa incendiul din orașul Kemerovo, soldar cu cel puțin 64 de morți. Teorii ale conspirației vorbesc despre un bilanț mult mai mare, ascuns de autoritați.

- Un om de afaceri din Kemerovo, Igor Vostrikov, și-a pierdut cei trei copii, soția și sora in focul de la centrul comercial Winter Cherry, duminica, 25 martie: Anna, de șapte ani, Artem de 5 ani și romana de 2 ani, soția Elena și sora Alena, a spus ca oamenii care erau in cinematograf au fost incuiați…

- Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat marti locul in care a avut loc incendiul dintr-un centru comercial din Siberia care s-a soldat cu cel putin 64 de morti. Putin a declarat ca ar fi vorba de o „neglijenta criminala”, scrie Reuters. Anchetatorii au precizat ca iesirile de urgenta din centrul comercial…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Kemerovo, orașul siberian care deplange victimele tragediei de duminica. Incendiul care a izbucnit intr-un mall a provocat moartea a cel puțin 64 de persoane, inclusiv un numar mare de copii.

- Autoritatile ruse au denuntat grave neglijente in incendiul care a distrus un centru comercial Zimnyaya Vishnya din Kemerovo, in Siberia, in timp ce un nou bilant prezentat ieri indica 64 de victime din care noua copii. Incendiul fusese stins catre orele 17.30 GMT, duminica, la sase ore de la declansare,…

- Lacrimi și durere care nu poate fi exprimata în cuvinte! Copii care au plecat sa vada un film la mall cu clasa au ars de vii. O adevarata tragedie care a lovit orașul Kemerovo, din sud-vestul regiunii ruse Siberia.

- Un incendiu s-a produs duminica la un centru comercial din Rusia. Echipele de intervenție lucreaza fara intrerupere in zona. Bilanțul provizoriu arata 64 de morți, printre care 9 copii, 12 raniți, iar alte zeci de persoane sunt date disparute . Incendiul a izbucnit la etajul 4 in zona salilor de cinema,…

- Cel putin 64 de persoane, intre care 9 copii, au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, informeaza agentia Tass.

- Bilantul anuntat anterior era de 53 de morti. Un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta anuntase initial ca au fost gasite inca 11 cadavre in zona unde se afla cinematograful. Ulterior a confirmat ca autoritatile au descoperit inca cinci trupuri neinsufletine. Incendiul a avut loc in centrul comercial…

- Cel putin 64 de corpuri au fost gasite dupa incendiul de duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, oras industrial in vestul Siberiei, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de agentiile de presa...

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Un incendiu s-a produs duminica la un centru comercial din Rusia. Echipele de intervenție lucreaza fara intrerupere in zona. Bilanțul provizoriu arata 53 de morți, printre care 11 copii, 12 raniți, iar alte 64 de persoane sunt date disparute . Incendiul a izbucnit la etajul 4 in zona salilor de cinema,…

- Peste 53 de persoane au murit untr-un incendiu care a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a declarat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, conform agentiei Tass. Incendiul a avut loc in centrul comercial Zimnyaya Vishnya. Se pare…

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din Siberia de Vest, a transmis agentia publica rusa TASS, citand mai multi...

- Circa 40 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, ca urmare a unui incendiu puternic care a avut loc intr un centru comercial din Kemerovo.Se pare ca incendiul a izbucnit intr o sala de cinema, distrugand peste 1.000 de metri patrati din centrul comercial. 37 de persoane au decedat in…

