Directive europene referitoare la emisiile grupurilor electrogene In prezent, exista o cerere tot mai mare pentru produsele si serviciile de inalta calitate, livrate cu un nivel crescut de fiabilitate, dar si in conformitate cu cele mai noi directive privind protectia mediului.



Suntem constienti ca poluarea este una dintre cele mai grave probleme ale umanitatii, problema ce a condus la scaderea considerabila a calitatii aerului.



Potrivit unor estimari ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste sapte milioane de oameni mor anual din cauza poluarii atmosferice. Organizatia a atras atentia ca o problema reala o constituie si poluarea aerului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

