Directiva Uniunii Europene pentru combaterea fraudelor intra de azi in vigoare. Protectia intereselor financiare are in vedere atat gestionarea creditelor, cat si alte aspecte cu efect negativ asupra activelor Uniunii si ale statelor membre. Pe baza acestei directive isi va desfasura activitatea noul Parchet European, care ar putea deveni functional de anul viitor. Laura Codruta Kovesi si francezul Jean-Francois Bohnert sunt in competitie pentru sefia noii institutii. Pentru a descuraja potentialii infractori, se considera ca introducerea unor pedepse cu inchisoarea este necesara, pentru a se…