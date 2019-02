Stiri pe aceeasi tema

- Asta in scenariul optimist, in care parlamentul va aproba, oricat de tarziu, un acord privind divortul de Uniunea Europeana. Orice amanare va trebui sa fie aprobata de toate celelalte 27 de state, membre ale Uniunii. Insa, in acest moment, soarta Brexitului este mai incerta ca niciodata. Premierul…

- Populatia Germaniei a depasit pragul 83 de milioane la sfarsitul anului trecut, de la 82,8 milioane in anul precedent, releva estimarile initiale ale Biroului Federal de Statistica, citate de Reuters. Această creştere, determinată parţial de imigraţie, marchează un nou…

- Comisia Europeana a amendat, marti, Mastercard cu uriasa suma de 570,6 milioane de euro (648,3 milioane de dolari) dupa ce americanii au limitat posibilitatea comerciantilor de a beneficia de conditiile mai bune oferite de banci din Uniunea Europeana la serviciile de plata cu cardul. "Regulile…

- Facebook a anunțat lansarea unui fond de 300 de milioane de dolari pentru proiecte jurnalistice, scrie ReCode. Lansarea fondului vine dupa ce Google a anunțat un proiect similar anul trecut, cu aceași valoare. Cei doi giganți online sunt angrenați intr-o lupta surda cu presa in Uniunea Europeana. Presa…

- Agricultura romaneasca a inregistrat in acest an cele mai bune rezultate din istorie, cu productii record la grau, porumb si floarea soarelui. Recolta totala de cereale obtinuta in 2018 – aproximativ 31 de milioane de tone – claseaza Romania pe locul trei in Uniunea Europeana (UE), informeaza AGERPRES.…

- Romania a atras in primele noua luni din acest an puțin peste 2,2 milioane de turiști straini, in creștere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2017, reiese dintr-o publicație a Institutului Național de Statistica (INS). Aceștia au adus in țara circa 5,2 miliarde lei, iar jumatate din acești…

- Numarul de permise de sedere emise in Europa a crescut cu 4% in 2017, potrivit Le Point , citat de Rador. In opinia Eurostat, ucrainenii si sirienii sunt principalii beneficiari. Dupa Polonia, Germania este a doua tara gazda, cu 535.446 autorizatii de sedere eliberate in 2017, inaintea Regatului Unit…