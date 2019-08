Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca a dezactivat 210 canale de YouTube care coordonau o campanie de propaganda privind protestele din Hong Kong, scrie news.ro.Citește și: Mircea Badea explodeaza din nou! Daca-ți permiți sa pui intrebari, ești cu rușii, ești cu corupții Compania a dezactivat grupul…

- Comunicat de presa: Nominalizarile guvernului PSD pentru funcția de comisar european, o rușine! in Politic / on 14/08/2019 at 09:36 / Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, recent, ca “ne facem de ras” cu nominalizarea Rovanei Plumb și a lui Dan Nica pentru funcția de comisar european,…

- Internetul, deși acum îl folosești mai ales wireless, se bazeaza pe cabluri. Informațiile trec de pe un continent pe altul prin cabluri. În acest sens, giganți ca Google și Facebook, dar nu numai, vor sa controleze aceasta infrastructura.

- ​Site-urile de știri și alte organizații mass-media din Europa, inclusiv din România, pot beneficia de cursuri prin care membrii lor vor putea învața sa-și dezvolte afacerile, în cadrul unui program realizat de compania Google, la care au început înscrierile. Citește…

- Casa Alba a refuzat in mai multe randuri sa anunte cine va participa la evenimentul programat pe 11 iulie. Purtatorul de cuvant al Casei Albe Judd Deere a declarat luna trecuta ca intalnirea va reuni ”lideri din sectorul digital pentru o discutie serioasa referitoare la oportunitatile si provocarile…

- Comisia Europeana ar putea adopta reglementari pentru marile platforme de internet, precum Google, Twitter si Facebook, in urma unor noi campanii de dezinformare si tentative de manipulare constatate la recentele alegeri pentru Parlamentul European, transmite AFP.Citește și: SURPRIZA TOTALA…

