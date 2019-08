M-am luptat cu moartea!: Cum a salvat un turist o tanara de la inec, la Vama Veche

Adrian Gavriliu, un antrenor de inot din Bacau, povesteste intr o postare pe Facebook cum a salvat o tanara de la inec, in timp ce trei membrii SMURD priveau neputinciosi scena."Astazi m am luptat cu moartea Astazi am castigat eu.SMURD… [citeste mai departe]