- Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a avansat intr-un timp record revizuirea directivei privind Gazele Naturale, ajungand saptamana trecuta la un acord politic provizoriu cu Parlamentul European. Acest acord provizoriu va fi inaintat reprezentanților statelor membre in Consiliul UE pentru…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a obtinut mandatul pentru initierea negocierilor cu Parlamentul European pentru revizuirea Directivei privind Gazele Naturale. Demersul initiat de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a beneficiat de o larga sustinere din partea statelor…

- Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a prezentat astazi, 21 ianuarie 2019, la Bruxelles, prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in domeniul managementului apelor in cadrul Comisiei pentru Mediu, sanatate publica și siguranța alimentara din Parlamentul European. In alocuțiunea…

- Amanarea cu doi ani a datei propuse de Comisia Europeana in septembrie le-ar oferi statelor membre un timp suplimentar de pregatire, a explicat Hofer. Calendarul rapid de punere in aplicare prezentat de Comisia Europeana a fost deja pus sub semnul intrebarii in octombrie, unele state membre…