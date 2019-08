Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Orasenesc Harsova organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de arhivar. Candidatii trebuie sa aiba studii medii diploma de Bacalaureat . Vechimea in specialitate nu este obligatorie.Concursul va avea doua etape eliminatorii: Selectia dosarelor 09.08.2019, 14.00, la sediul spitalului…

- Primaria orasului Harsova, judetul Constanta, organizeaza scoate la concus, in vederea promovarii, functia publica de conducere vacanta de sef de serviciu in cadrul Serviciului de Politie Locala.Concursul are doua etape, dupa cum urmeaza: 19.08.2019, ora 11.00, proba scrisa 21.08.2019, ora 11.00, proba…

- Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, respectiv Concursul de Titularizare pe post, s-a desfașurat miercuri, 17 iulie, la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau. In judetul Salaj, s-au inscris la acest concurs 396…

- Aproape 400 de cadre didactice vor sustine examenul de ”Titularizare pe post”. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar va avea loc miercuri 17- iulie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scoalar Judetean (ISJ) in judetul…

- Primaria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Directiei Economice, Serviciul Buget Contabilitate. Candidatii trebuie sa indeplineasca…

- Gradinita cu Program Prelungit "Ion Creanga" din Medgidia organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor pe perioada nedeterminata. Conditii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor ndash; medii; nu se solicita vechime in specialitatea studiilor necesaee ocuparii postului.…

- In cele șapte Centre de Examen din județul Salaj, a avut loc joi, 4 iulie, ultima proba scrisa, din cadrul Examenului de Bacalaureat National; proba la alegere a profilului si specializarii. Candidații au ales una dintre urmatoarele discipline: anatomie și fiziologie umana, biologie vegetala și animala,…

- Unitatea Militara nr. 02068 Constanta, din cadrul Ministerului Apararii Nationale, a scos la concurs un post vacant pe perioada nedeterminata pentru functia de economist grad I.Candidatii trebuie sa aiba vechime in domeniul economic de minimum 3 ani si 6 luni. Concursul va avea doua etape eliminatorii:…