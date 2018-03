Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta: Cum se circula. Care este starea carosabilului pe drumurile nationale si autostrazi

Stiri pe aceeasi tema

- SITUAȚIE… Ninsoare se intețește iar peste județul Vaslui se depune un nou strat de zapada. Cu toate astea, circulația pe drumurile județene și pe cele naționale, ce trec prin județul nostru, nu este afectata. Conform autoritaților, in momentul de fața circulația pe toate drumurile nu este intrerupta.…

- Guvernul a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018. Cheltuielile totale pentru 2018 constituie 972 449,3 mii de lei, pentru lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice naționale.

- Toate drumurile nationale si judetene din Teleorman au fost deblocate, astfel ca vineri seara se circula in conditii de iarna pe toate caile de acces din judet, se arata intr-o informare a Consiliului Judetean (CJ) Teleorman. ''Toate drumurile nationale si judetene au fost deblocate. Beneficiind…

- In perioada 01.03.2018, ora 05:00 ndash; 01.03.2018, ora 12:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP BUCURESTI: cu 134 autoutilaje si s au raspandit 145 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 16 autoutilaje si s au raspandit 15 tone material antiderapant; DRDP TIMISOARA: cu 15…

- Lucratorii de la drumuri si autostrazi au actionat, in cursul zilei de joi, pana la ora actuala, cu 475 de autoutilaje si au raspandit 855,6 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis AGERPRES.…

- Echipajele din cadrul Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta actioneaza neincetat pentru deblocarea drumurilor afectate de ninsoare si viscol. Potrivit RAJDP Constanta, situatia drumurilor judetene la ora 11.00 este urmatoarea: Sectia Harsova DJ 223 : DN2A Hanu Morilor ndash; Horia ndash;…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat in aceasta seara ca „echipele DRDP Iași au reușit deblocarea celor doua tronsoane de drum afectate de viscol din județul Vrancea, respectiv DN 2N (Bogza-Dumbraveni, km 8-17) și DN 23B (Maicanești – Cioraști, km 0 – 15)“. Pe de alta…

- Drumurile nationale 41, 5 A si 5 B raman inchise circulatiei rutiere, iar pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu se circula cu restrictie de tonaj pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone. "DN 41 Oltenita- Calarasi - Daita - Giurgiu, DN 5A Adunatii Copaceni - Hotarele - Giurgiu, DN 5B Ghimpati-Giurgiu sunt…

- (update 15:25) In orele dupa-amiezii, salvatorii și pompierii au mai intervenit in cateva cazuri de deblocare a mijloacelor de transport, dupa ce mai multe persoane au apelat Serviciul 901 pentru ajutor.

- Buletin rutier: In ultimele 24 de ore, cerul a fost partial acoperit semnalandu-se izolat precipitatii sub forma de ninsoare. In cursul dimineții s-au inregistrat urmatoarele temperaturi: Baia Mare -5°C; Ardusat -5°C ; Targu- Lapuș -8°C; Ferești -8°C; Leordina -9°C ;Cavnic -10°C. Starea drumului: In…

- Situația pe drumurile din Romania este dezastruoasa! Doua austostrazi, A2 și A4, au fost inchise, acestea adaugandu-se la mai multe drumuri naționale care s-au inchis. Mai mult, nici oficialii bulgari nu doresc sa iși asume niciun risc și au anunțat ca nu mai primesc autocamioane din Romania la intrarea…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Acțiunile desfașurate de CNAIR SA in perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00 26.02.2018 In perioada 26.02.2018, ora 05:00 — 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: — DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant — DRDP…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltenia” a anuntat ca s-a lucrat toata noaptea pe drumurile județene și naționale si se circula in condiții de iarna. In acest moment nu sunt drumuri blocate.

- Judetul Constanta se afla din aceasta noapte sub cod portocaliu de ger naprasnic, ninsoare si viscol. Utilajele de deszapezire ale DRDP Constanta au actionat toata noaptea pentru a se putea circula fara probleme. In intervalul orar 17:00 25.02.2018 05:00 26.02.2018, D.R.D.P. Constanta a actionat cu…

- Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta au patrulat noaptea trecuta cu 91 autoutilaje si s au raspandit 1220 tone sare si 11, 8 tone CaCl2, astfel: SDN Constanta: patrulare cu 24 autoutilaje pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39, DN 39 B,C,D,E, DN22C, DN 3, DN 3C, DN38 ; s au raspandit…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, vineri, in conditii de iarna, iar pentru asigurarea unui trafic in conditii de siguranta s a intervenit cu 90 de tone de material antiderapant, conform Agerpres.ro Cea mai mare cantitate, respectiv 67 de tone, a fost imprastiata pe strazile din municipiul…

- Se circula mai incet chiar și fața de vremea lui Carol al II-lea. Partea proasta este ca lucrurile se vor inrautați in condițiile in care nu se investește aproape deloc in calea ferata. Deși are un buget de peste 1 miliard de euro in 2017, Compania CFR Infrastructura nu reușește sa creasca viteza trenurilor.…

- Indiferent cata curatenie se face, totul pare a fi in zadar. Indiferent cati oameni muncesc pentru a avea un mediu decent, niste drumuri curate, vin alti oameni, total nesimtiti, care isi bat joc de munca celor dintai. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, care are in administrare si drumurile…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control luni, 12 februarie a.c., la ora 10.30, pe Drumul Național 1F in localitatea Sinmihaiu Almașului, un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 46 de ani, din comuna Crasna. Conducatorul auto a prezentat polițiștilor un permis de…

- Atât la Constanța, cât și în județ, iarna este, din nou, la ea acasa. Echipele de la Direcția Regionala De Drumuri și Poduri Constanța acționeaza pe drumurile naționale și pe autotrazi, pentru ca traficul rutier sa se desfașoare cu mai puțina dificultate. Revenim…

- Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale este inclus intr-un act normativ in vigoare din 2002, insa documentul a cunoscut mai multe modificari de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut. Mai departe, pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mica sau egala…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme de fluenta a traficului pe principalele artere rutiere. Pe…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste ...

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.117 autoutilaje si 5.881 tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat Compania Nationala…

- In contextul atentionarilor meteorologice COD GALBEN valabile in intervalul 21 ianuarie, ora 20.00 - 22 ianuarie, ora 22.00, la nivel national, la ora 8.00 dimineața, nu erau raportate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici nu au fost instituite restrictii…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- In perioada 21.01.2018, ora 17:00 ndash; 22.01.2018, ora 05:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 72 autoutilaje si s au raspandit 7 tone material antiderapant DRDP BUCURESTI: cu 247 autoutilaje si s au raspandit 1275 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 221…

- Astazi, se circula fara dificultati pe toate drumurile nationale. Totusi, peste 150 de localitati din 13 raioane raman in continuare fara curent, dupa ninsorile de ieri. Totodata, noua mii de copii din sapte raioane nu au mers la scoala.

- Incepand cu ora 10:00 au fost ridicate restrictiile de tonaj instituite pe anumite sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta. Astfel, la aceasta ora, circulatia este deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe drumurile nationale din judetele mentionate, informeaza CNAIR.…

- In perioada 18.01.2018, ora 11:30 ndash; ora 16:30 in zonele aflate sub incidenta codului portocaliu emis de ANM, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 91 autoutilaje si s au raspandit 336,5 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: cu 11 autoutilaje si s au raspandit…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informeaza ca pe șoselele din Romania se circula in condiții de iarna, unele tronsoane fiind inchise. Astfel, s-a inchis circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A intre Cataloi și Harșova, km 0+000 – km…

- Potrivit Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, in tot judetul Constanta ninge viscolit din aceasta noapte de la ora 3.00 si se inregistreaza vant puternic. "Actionam cu toate utilajele dotate cu lama, mai exact este vorba despre 48 de astfel de utilaje. Viscolul asterne zapada pe…

- Iarna se pare ca isi intra in drepturi. Chiar si asa, Inspectoratul Național de Patrulare (INP) menționeaza ca la aceasta ora nu sint semnalate intreruperi ale circulației rutiere din cauza vremii nefavorabile, noteaza NOI.md. Totusi, in localitatea Troița Noua din Anenii Noi, pe panta este blocat…

- Drumurile judetene sunt curatate in Maramures, dar temperaturile sunt foarte scazute. In ultimele 24 de ore, cerul a fost senin. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre -8°C si -10°C. Starea drumului: In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, cu precadere cele din zonele montane, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sfatuieste conducatorii auto sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator,…

- Potrivit reprezentantilor DRDP Conbstania, astazi pe autostrada A2 se circula fara probleme, carosabilul nefiind acoperit cu zapada. Totodata, pentru a veni in sprijinul conducatorilor auto pe Autostrada Soarelui se actioneaza preventiv: cu 6 autoutilaje care imprastie sare pe sectorul Drajna Lehliu…

- Vreme de primavara in Maramures iar proverbialul ger al Bobotezei este doar o amintire. In ultimele 24 de ore cerul a fost variabil, dar nu s-au inregistrat precipitatii. In cursul diminetii de miercuri, 10 ianuarie 2018 in Maramures s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre 0°C si 3°C. Starea drumului…

- Vreme calda in Maramures. In ultimele 24 de ore, cerul a fost variabil, fara precipitatii. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi cuprinse intre 0°C si 4°C. Starea drumului In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 3 utilaje si a fost raspandita o cantitate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Zapada de 15 centimetri in zona de munte a Maramuresului. In ultimele 24 de ore, cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Zapada proaspat cazuta in zona de munte a fost de pana la 15 centimetri. In cursul dimineții s-au inregistrat temperaturi…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara joi dimineata in conditii de ceata deasa pe mai multe drumuri din judetele Maramures, Botosani si Vrancea. ANM a emis o avertizare nowcasting de ceata pentru 5 judete.

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 277 de aparate radar, fiind retinute 290 de permise de conducere si retrase 69 de certificate de inmatriculare, anunta Politia Romana.

- In perioada minivacantei de revelion, respectiv intre 29.12.2017 – 03.01.2018, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei, pe spatii restranse fiind anuntate precipitatii, predominant sub forma de ploaie, dar si conditii de formare a poleiului. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. ...

