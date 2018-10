Stiri pe aceeasi tema

- Toate obiectivele stabilite in Programul de guvernare au fost realizate La sediul Direcției pentru Agricultura Județeana (DAJ) Ilfov a avut loc, saptamana trecuta, o conferința de presa in care Georgiana Ene, director executiv al instituției, a prezentat cifre de actualitate in ceea ce privește agricultura…

- Romania a avut cea mai mare inflație din Uniunea Europeana in august, urmata de Buglaria, Estonia și Ungaria, a anunțat ieri Direcția pentru statistica a Comisiei Europene - Eurostat, informeaza MEDIAFAX.Eurostat ia in calcul IAPC, astfel ca in raport apare o inflație de 4,7% in august 2018 ...

- Citeste si: PIB-ul in S1/2018: Consumul ramane rege, investitiile abia se tarasc FMI: Cresterea economica va fi de 4%, iar deficitul bugetar de 3,6% din PIB. Ministrul finantelor: Va fi cum zicem noi! Eurostat: Romania, locul 5 in UE la cheltuielile statului pe zona de transport in 2016, ca pondere…

- Pretul carnii de porc ar putea creste, la iarna, cu aproximativ 30% din cauza problemelor cauzate de pesta porcina africana, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, reprezentantul Directiei pentru Agricultura Bistrita-Nasaud, Florin Puscas. Florin Puşcaş lucrează în…

- In cadrul reuniunii Colegiului Prefectural Ilfov, din luna iulie a.c., Georgiana Ene, director executiv al Direcției pentru Agricultura Județeana Ilfov, a vorbit despre impactul programelor de susținere a agriculturii ilfovene, in acest an. DAJ Ilfov are in derulare 3 programe – Ajutor de minimis pentru…

- Electrica a lansat vineri, 27 iulie, cea de-a treia editie a Programului de Granturi „Electrica pune Romania intr-o alta lumina”, program ce se va desfașura in perioada 27 iulie – 26 august 2018, pe site-ul institutiei. „Este o competitie nationala de proiecte, prin intermediul careia compania Electrica…

- Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste ponderea angajatilor din sectorul public in totalul populatiei ocupate din economie in perioada 2000- 2016, arata datele publicate ieri de Eurostat. Astfel, daca in anul 2000 ponderea bugetarilor…

- Activitatea principala a proiectului „O societate fara rasism”, finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+ a inceput la Novaci. Aici 56 de tineri din Croația (OIP Posejdon), Grecia (PRAXIS), Franța (EUROJEUNESSE), Italia (Ideamo), Lituania (Unique projects), Ungaria (INNOVAFORM KOZHASZNU…