Directia Generala Anticoruptie din MAI - insemn heraldic. Ce semnifica ramurile de lauri, spada si coroana deschisa

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat ordinul privind desemnarea membrilor Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Preuniversitar in conformitate cu prevederile art. 104 alin 4 din Legea educatiei nationale nr. 1 2011, cu modificarile ai completarile ulterioare. In baza Hotararii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 888 a fost publicata Decizia nr. 279 privind infiintarea Comitetului National pentru Deseuri.Actul normativ este semnat de primul ministru al Romaniei Viorica Vasilica Dancila si contrasemnat de secretarul general al Guvernului Toni Grebla. Iata integral,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 844 4.X.2018 a fost publicat Ordinul ministrului Invatamantului 4.831 din 30 august privind aprobarea Codului cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar.Actul normativ este semnat de ministrul Educatiei nationale de atunci…

- Ieri a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 841 Hotararea nr. 766 2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii Achizitie nava maritima de patrulare. Actul normativ, pe care il…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 832 din 28 septembrie a fost publicat Ordinul nr. 161 2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, cu reprezentare la nivel national, care isi desfasoara activitatea in domeniile de responsabilitate…

- Vineri, 14 septembrie a.c., un agent de politie din cadrul Institutiei Prefectului Prahova ndash; Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Prahova a sesizat la Directia Generala Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Prahova faptul ca o persoana…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 757 din 3 septembrie anulo acesta a fost publicat Ordinul nr. 141 2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind conditiile in care se confera Semnul onorific In Serviciul Patriei ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor, soldatilor si gradatilor…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 739 27 august 2018 a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei nr. 630 2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente programului de inzestrare Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava Textul actului normativ…