- Cele doua servicii de informatii - Informatiile Militare si Agentia de Stat pentru Informatii, precum si Biserica Ortodoxa Bulgara, nu doresc sa prezinte listele persoanelor supuse verificarii legat de apartenența la structurile fostei Securitați de Stat. Toate cele trei instituții au o astfel de obligație…

- Faptul ca recenta întâlnire de la Varșovia dintre Matteo Salvini și Jaroslaw Kaczynski a fost un eveniment politic major în UE arata cât de mult s-a deplasat centrul gravitațional în politica europeana. Nu mai mult de câțiva ani în urma, întâlnirea…

- Președintele american Donald Trump a continuat discuțiile privind un proiect imobiliar la Moscova pe toata durata anului 2016, a declarat duminica avocatul acestuia, Rudy Giuliani, în contextul investigației privind posibilele legaturi între președintele SUA și Rusia, relateaza agenția Reuters…

- "In spiritul unor relatii pe care ni le dorim pragmatice si predictibile cu Federatia Rusa este indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici si mediul academic in general. Postarea Ambasadei Federatiei Ruse nu are rigoarea pe care o poate avea o dezbatere academica,…

- Acordul privind Brexit-ul negociat de catre premierul britanic Theresa May ''nu ofera suficienta claritate sau certitudine pentru viitorul Regatului Unit'', considera Comisia pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana intr-un raport, relateaza duminica agentia DPA preluata de Agerpres. …

- In dimineața zilei de marți, in urma perchezițiilor efectuate de autoritațile italiene, noul lider al Cosa Nostra, Settimo Mineo, a fost arestat. Se presupune ca acesta ar fi fost ales drept capul gruparii in luna mai, fiind succesorul lui Toto Riina, care a murit in inchisoare in urma cu un an.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourova Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourová, comisarul european pentru justitie, despre evolutiile sistemului judiciar din România si prioritatile pentru acest domeniu în contextul…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, susține ca menirea Comisiei parlamentare de ancheta, care vizeaza Fundația „Open Dialog” nu este de a exclude din cursa electorala anumite partide, așa cum spune lidera PAS, Maia Sandu. „Nimeni nu urmarește excluderea Maiei…