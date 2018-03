Directia de Sanatate Publica Prahova, RECOMANDARI pentru zilele geroase

Stiri pe aceeasi tema

- De la sfarșitul lunii ianuarie, medicii din județ au luat in evidența 93 de suspiciuni de gripa, dintre care șapte numai in cursul saptamanii trecute. Cinci cazuri au fost confirmate prin teste de laborator. Potrivit raportarilor saptamanale primite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui de la…

- Pentru saptamana 12.03.2018-18.03.2018 la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: - IACRS ( infectii acute ale cailor respiratorii superioare) un numar de 5325 cazuri, din care 86 internari; - Pneumonii un numar de 981, din care 146 internari ;…

- In saptamana 12.03.2018-18.03.2018 la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat 15 cazuri de rujeola si un deces la un copil in varsta de 11 luni, nevaccinat din mediul rural. Decesul s-a produs la un spital din Bucuresti, informeaza Directia de Sanatate Publica Prahova. Avand in vedere evolutia…

- Primavara nu a venit inca, chiar daca am avut niște zile calde. Dovada sta ninsoarea care pica joi in Gorj, Romania. Zilele urmatoare este așteptata zapada și in alte zone ale țarii. La Ranca ninge, joi, iar autoritațile sunt in alerta.

- Bestia din Est, cum a fost numit valul de aer polar care afecteaza intregul continent, va lovi nordul si estul tarii cu viscol si ninsori abundente. Duminica, temperaturile scad cu pana la 20 de grade. Pana atunci, Romania este distrusa de ape. Jumatate din tara este sub doua coduri de inundatii.

- Trei tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt din locuinte, identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 martie a.c., cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 18 si 20 de ani, au fost prezentati Judecatoriei Constanta care a dispus pe numele…

- V. S. Direcția de Sanatate Publica Prahova a dat ieri vești bune in ceea ce privește incidența cazurilor nou aparute de infecții respiratorii, gripa și rujeola. Conform DSP Prahova, in perioada 5-11 martie, in județ s-au inregistrat 5597 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare,…

- Conform AEP, diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale.AEP a mentionat ca in perioada 1 ianuarie - 28 februarie: 22.879 de persoane au fost radiate din Registrul electoral ca urmare a decesului…

- Fostul deputat Vlad Cosma , fiul fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, s-a prezentat la Parchetul instanței supreme pentru a depune inregistrari audio ambientale facute in sediul DNA Ploiești fara acord. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare interioara in sediile DNA este interzisa…

- În zilele geroase de saptamâna trecuta, presiunea gazelor în conductele Transgaz a scazut puternic, iar sistemul national de transport al gazelor a ajuns aproape de &"starea de risc&".

- Romania a importat zilele acestea pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane…

- A venit primavara, dar vremea este mai rece ca in toiul iernii. Gerul poate fi un pericol pentru sanatate daca nu știm cum sa ne protejam. In zilele cu temperaturi foarte scazute este necesar sa consumam alimente bogate in proteine si grasimi nesaturate, fructe și legume si sa evitam bauturile alcoolice. …

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a inregistrat in zilele cu temperaturi extreme, zapada și viscol, aproape 4500 de soclicitari, peste jumatate fiind pentru cazuri grave și foarte grave, 15% dintre ele fiind in locuri publice, explica pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. ”Facand…

- Sapte cazuri de gripa au fost confirmate de Institutul Cantacuzino in judetul Alba, in acest sezon. Potrivit DSP, acestea nu au fost grave, iar pacientii respectivi au fost externati. Insa institutia transmite recomandari pentru prevenirea imbolnavirilor. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba s-a…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba s-a asigurat ca unitațile sanitare din județ au instituit toate masurile necesare pentru protecția personalului și a pacienților, avand in vedere ca suntem in plin sezon de gripa. Managerii de spitale au obligația sa se asigure ca sunt respectate cu strictețe…

- Polițiștii recomanda conducatorilor de autovehicule sa circule, atat in localitati, cat si in afara acestora, cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, mai ales avand in vedere conditiile meteorologice din aceasta perioada. Mai multe zone din țara sub in continuare sub avertizari cod galben…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda conducatorilor de autovehicule sa circule, atat in localitati, cat si in afara acestora, cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, mai ales avand in vedere conditiile meteorologice din aceasta perioada. Recomandari: In cazul in care partea carosabila…

- Cantareata columbiana Shakira nu vrea sa aiba probleme cu Fiscul spaniol, de aceea a decis sa plateasca 20 de milioane de euro, o parte din ceea ce datoreaza, relateaza online ziarul spaniol ABC. In luna ianuarie s-a aflat ca Shakira ar fi comis un delict fiscal intre anii 2011 si 2014, avand in vedere…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de temperaturi scazute, ninsori abundente si viscolite,pentru urmatoarea perioada de timp, Directia de Sanatate Publica Prahova roaga populatia sa ia considerare urmatoarele recomandari: 1. Evitarea deplasarilor in spatii deschise si expunerea la frig, iar in cazul…

- Oamenii strazii din Moscova beneficiaza in zilele cu ger de un program social special conceput de primarie. Echipa TVR a petrecut o zi cu echipajele care ii ajuta pe cei fara adapost sa supraviețuiasca la temperaturi de -25 de grade.

- In zilele cu temperaturi scazute, ministerul Sanatatii recomanda populației sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii și sa consume alimente bogate in proteine,…

- Atunci cand temperaturile scad sub -20 grade Celsius sau cand, in conditii de vant intens, temperatura resimtita echivaleaza cu aceasta valoare, angajatorii au o serie de obligatii fata de angajatii lor.

- In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatații recomanda populației sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii și sa consume alimente bogate in proteine,…

- Ca urmare a codului portocaliu de vreme rea, emis de meteorologi pentru sudul si estul tarii, Ministerul Sanatatii (MS) recomanda populatiei ca in zilele cu temperaturi scazute sa evite deplasarile...

- Politia Romana recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cuviteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Read More...

- Politia Ieseana recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus si sa respecte indicatiile politistilor rutieri aflati in trafic. Avand in vedere faptul ca in aceasta perioada este posibil ca…

- Directia de Servicii Sociale a Primariei Brasov va continua campania de acordare a tichetelor valorice „Pentru suflet”, cu ocazia sarbatorii de Invierea Domnului. Cu acestea se pot cumpara produse in cuantum de 50 lei si se va acorda sub forma de cu cinci tichete sociale cu valoarea de 10 lei/tichet.…

- Sezonul rece presupune și acordarea unei atenții deosebite ingrijirii pielii, care este confruntata acum cu mari provocari create de frig, umiditate scazuta a aerului, vant, diferențe de temperatura de la interior la exterior. Dr. Laurențiu Vladau, specialist dermatolog ne ofera cateva sfaturi utile…

- V. S. Rujeola nu se da batuta și se impraștie constant in randul prahovenilor, alte 15 cazuri noi fiind inregistrate saptamana trecuta. Conform informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Prahova, in saptamana 5 – 11 februarie, la nivelul județului Prahova au aparut alte 15 cazuri de pojar,…

- Directia de Sanatate Publica Prahova a nuntat, marti, intr-un comunicat de presa ca la nivelul judetului au fost confirmate opt cazuri de gripa. Incepand de marti, in spitalele din Prahova a fost instituit un regim de semicarantina.

- Intrucat in judetul Maramures s-a confirmat circulatia de virusuri gripale Recomandam: Masuri generale si precautiilor standard care se impun in cazul infectiilor respiratorii si anume in toate cabinetele medicale si unitatatila sanitare cu paturi: Evitarea contactului apropiat cu persoanele care prezinta…

- Scurte prezentari ale celor 15 sporturi de iarna din programul Jocurilor Olimpice 2018 de la PyeongChang (9-25 februarie): SNOWBOARD Zilele de competitie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24 februarie. Principiul: sport de iarna care consta in coborarea pe o pista acoperita de zapada, sportivul…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a informat toate spitalele din județ cu privire la masurile de prevenție care se impun in condițiile creșterii numarului cazurilor de viroze și a afecțiunilor compatibile cu gripa. Toate spitalele din județ au restricționat accesul vizitatorilor, cu ...

- Trei cetațeni moldoveni, vizați în acțiuni de transportare ilegala de bunuri, au fost depistați de polițiștii de frontiera din Direcția regionala NORD urmare a acționarii conform informațiilor cu caracter operativ. Reținerile au avut loc pe parcursul zilei de duminica, fiind ridicate de la…

- Primaria Municipiului Deva aduce la cunoștința titularilor contractelor de inchiriere pentru locuințele ANL1, ANL2 și ANL3 carora le-a fost modificata chiria in anul 2017, precum și a titularilor carora le-au fost atribuite, prin redistribuire, locuințe in aceste imobile, in anul 2017 ca trebuie…

- Executivul a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului adapost de noapte pentru persoanele fara adapost și Standardele minime de calitate pentru serviciile prestate in cadrul acestuia, relateaza MOLDPRES cu referire la Directia comunicare si protocol a Guvernului. Potrivit…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat joi autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, scrie agerpres.ro. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat joi dimineata cu…

- Violenta este o actiune umana care presupune intensitate, brutalitate indreptata impotriva unei persoane. - Nu adresati cuvinte jignitoare si nu incurajati violenta, acestea sunt cauze care duc la declansarea unor conflicte ce pot degenera in violente; - Nu va faceti singur dreptate lovind adversarul,…

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Iarna si-a intrat in drepturi in judetul Gorj. Au fost primele ninsori mai consistente din acest sezon, iar de ieri, stratul de zapada a inceput sa se astearna ca urmare a faptului ca temperaturile au mai scazut. Acest lucru a ingreunat actiunea celor ce se ocupa de deszapezire, care au folosit un numar…

- Politistii buzoieni recomanda celor care pornesc la drum in acest sfarsit de saptamana sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si trafic, iar inaintea efectuarii oricarei manevre rutiere sa se asigure temeinic.

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- N. D. La solicitarea ministerului de resort, Directia de Sanatate Publica Prahova are obligația sa efectueze controale la doua unitati sanitare din judet in vederea stabilirii motivelor pentru care s-a refuzat internarea unei batrane. “Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a solicitat reprezentantilor…

- Consiliul Local Alexandria a adoptat proiectul privind stabilirea taxelor si impozitelor pe anul 2018 in Politic / Consiliul Local al municipiului Alexandria s-a intrunit joi, 21 decembrie, in ultima sedinta de lucru din anul 2017, pe ordinea de zi fiind trecute 21 de proiecte de hotarare, printre…

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna si a diferitelor manifestari traditionale organizate la nivel de localitati, se produc si se comercializeaza cantitati apreciabile de produse alimentare de origine animala si vegetala, iar valorificarea acestora, in alte conditii decat cele prevazute de normele sanitare…

- Polițiștii de frontiera documenteaza patru cetațeni moldoveni pentru deținerea ilegala a armelor de vânatoare și cartușe. Mai mult, exista banuiala rezonabila ca aceștia ar fi folosit armele cu scop de vânatoare în zona de frontiera. În primul caz, patrula Sectorului…

- Toate acestea s-au petrecut in Iran, unde astfel de intalniri nu sunt permise, fiind considerate a fi gesturi ofensatoare, lezand bunele moravuri ale societatii, a informat, sambata, presa iraniana. Arestarile au fost facute la Teheran, unde iranienii sarbatoreau traditionala sarbatoare Yalda,…

- Viceprimarul Slatinei, Gigi Vilceleanu, a explicat ca municipalitatea vrea sa sustina si sa incurajeze casatoria si familia, astfel ca la casatorie va fi acordat un sprijin financiar in valoare de 1.000 de lei.„Am decis sa acordam un sprijin financiar pentru tinerii casatoriti. Este vorba…

- Jandarmii din Alba sunt pregatiti pentru sezonul rece si vor participa la asigurarea unui climat de normalitate si siguranta pe timpul Sarbatorilor de Iarna. Transmit recomandari atat pentru turistii aflati in vacanta la munte, cat si persoanelor care participa la evenimente, in aceasta perioada. Efectivele…