Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta angajeaza asistent medical debutant. Nu se solicita vechime

Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta organizeaza in baza H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul din Constanta, strada Nicolae Iorga nr. 89, judetul Constanta, in data de 24.09.2019, ora 10.00, proba scrisa, si in data de 26.09.2019, ora 14.00, interviul, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:Un post asistent medical debutant specialitatea igiena si sanatate publica in cadrul Departamentului supraveghere in sanatate publica Compartimentul supraveghere in sana ...