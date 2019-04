Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Antifrauda Fiscala, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au verificat 175 de firme in cadrul operațiunii „Integrum”, in perioada 17–24 martie. Inspectorii antifrauda au identificat atat abateri minore, pentru care au aplicat cinci avertismente, dar și alte contravenții,…

- Amenzi de peste 190.000 de lei si 9 persoane prinse in situatie de „munca nedeclarata”. Sunt rezultatele controalelor derulate de inspectorii de munca din Alba, saptamana trecuta. Potrivit ITM Alba, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlati 45 de agenti economici, cu un numar total de 547…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 33,6%, in ianuarie 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 500 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 8,77%, in 2018, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 8.304, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe…

- Se iau masuri pentru prevenirea inundațiilor, in județul Timiș. Administratia Bazinala de Apa Banat a executat o manevra de golire controlata a apei din acumularea Surduc, pe care o administreaza. Conform prognozei meteo, in urmatoarele 10 zile vremea se va incalzi, iar in urma precipitațiilor care…

- Reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Banat (ABAB) au efectuat, luni, manevre de evacuare controlata a apei din acumularea Surduc, intr-un canal de evacuare rapida, manevra fiind impusa de preconizata incalzire a vremii in urmatoarea decada, a declarat directorul institutiei, Titu Bojin. El…

- Administrația Bazinala de Apa Banat atenționeaza primariile pe a caror raza teritoriala exista cursuri de apa sau lucrari hidrotehnice sa iși reinnoiasca... The post Primariile din Timiș nu au actualizate planurile de aparare in caz de inundații appeared first on Renasterea banateana .

- Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 6.289 firme (in crestere cu 14,87% fata de primele 10 luni din 2017) si in judetele Timis - 1.725 (plus 23,57%), Cluj - 1.707 (plus 39,23%) si Constanta - 1.488 (plus 5,31%). Numarul cel mai mic de firme dizolvate a fost inregistrat…