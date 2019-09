Direcția Agricolă Braşov: 'Producţia de cartof, sub cea de anul trecut din cauza secetei' Productia de cartof in judetul Brasov, a carui recoltare s-a realizat, pana in prezent, pe 40% din suprafata cultivata, va fi, in aceasta toamna, sub cea obtinuta anul trecut, situatii asemanatoare urmand sa se inregistreze si la porumb si sfecla de zahar din cauza secetei, potrivit directorului adjunct al Directiei Agricole Judeteana Brasov, Mihail Gyero-Popa, potrivit Agerpres. Acesta a precizat, ca seceta influenteaza lucrarile de toamna si are efect negativ asupra culturilor semanate in perioada anterioara. Conform directorului adjunct al DAJ Brasov, activitatea din agricultura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a precizat, pentru AGERPRES, ca seceta influenteaza lucrarile de toamna si are efect negativ asupra culturilor semanate in perioada anterioara.Conform directorului adjunct al DAJ Brasov, activitatea din agricultura se confrunta, in aceasta toamna, cu lipsa acuta de precipitatii,…

- Cea mai consumata leguma din Romania s-ar putea scumpi din nou. Dupa ce in vara culturile de cartofi au fost afectate de ploi, acum seceta ingreuneaza recoltarea. Masinile fermierilor s-au rupt pur si simplu in pamantul tare ca piatra si e nevoie de tot mai multi zilieri. In Harghita, patria cartofului…

- Potrivit informatiilor colectate de la fermieri, suprafata estimata a se insamanta in toamna acestui an este de 88.950 de hectare, iar pana la aceasta data, suprafata totala semanata este de 9.801 de hectare, dintre care care 9.782 de hectare cu rapita si 19 hectare cu plante de nutret. 'Din…

- Mii de pești au murit și la fel de mulți sunt pe cale sa moara, intr-o balta din apropierea orașului Galați, dupa ce nivelul apei a scazut foarte mult din cauza secetei.Pescarii ar vrea sa salveze peștii dar spun ca orice intervenție trebuie aprobata de autoritați, transmite MEDIAFAX.Citește…

- Primaria Targu-Jiu are in derulare un concurs de promovare in funcția publica vacanta de director executiv adjunct al Poliției Locale Targu Jiu, post despre care presa locala a relatat ca este dedicat doar ocupantului acestei poziții, adica directorului Florin Baluța. Evident ca numai un singur…

- Compania miniera Glencore intentioneaza sa opreasca activitatea de productie la cea mai mare mina de cobalt din lume, din Republica Democrata Congo, intr-o perioada in care pretul acestui metal a scazut semnificativ din cauza unei cresteri a livrarilor, anunța Radio Romania.Citește și: Familia…

- De altfel, in ALDE au mai existat discuții despre o eventuala ieșire de la guvernare și la inceputul acestui an, cand sondajele interne aratau prabușirea partidului in opțiunile electoratului. In cele din urma, ALDE a decis sa ramana in guvernul Dancila, dar a decontat alianța cu PSD printr-un scor…

- Securitatea alimentara a țarii este afectata, dar nu prin lipsa alimentelor, ci din cauza creșterii importurilor și scaderea nivelului de consum din producția autohtona, considera domnul Alexandru Stanescu, președintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice…