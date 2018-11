Stiri pe aceeasi tema

- Editorii revistei Q Magazine vor primi aproximativ 30.000 de euro de la Consiliul Judetean Vrancea, pentru un tiraj de 250 de exemplare ale unui album de fotografii dedicat Centenarului. Firma care produce albumul foto intitulat "Romani de Centenar", Babilon Press SRL, este cea care editeaza…

- Romania a mai gasit un atacant in finalul Ligii Națiunilor: George Pușcaș a inscris contra Lituaniei la 22 de ani și 7 luni, ceea ce constituie un eveniment, fiindca n-au existat mulți marcatori mai tineri in istoria echipei naționale. Ilie Dumitrescu, Viorel Moldovan, Mutu și Dudu Georgescu au punctat…

- Guvernul Thailandei a decis ca incepand de la 1 ianuarie 2019, turiștii din 21 de țari, printre care și Romania, sa fie scutiți de la plata vizelor la sosirea in aceasta țara. Masura are scopul de a crește numarul de turiști.De la 1 ianuarie 2019, turiștii din…

- Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, a fost impresionat de modul in care arata Muzeul de Istorie al Sucevei, recent modernizat de Consiliul Județean, in subordinea caruia se afla, printr-un proiect cu fonduri europene. El a avut numai cuvinte de apreciere dupa vizita pe care a efectuat-o recent…

- Astazi se va da stratul in cea de-a treia etapa a Ligii Națiunilor. In afara partidei care ne intereseaza in mod direct de la Vilnius dintre Lituania și Romania, meci care va incepe la ora 21:45 și va fi transmis in direct de Pro TV, pe continent astazi vor avea loc alte dueluri extrem de […] The post…

- Marian Dima Internationalul ploiestean Constantin Budescu este convocat pentru „dubla” cu Lituania si Serbia, contand pentru Cupa Natiunilor, acesta venind in tara, din Arabia Saudita, cateva zile mai devreme, din cauza unei accidentari.”Budi” – legitimat acum la Al Shabab, cu care este neinvins in…

- Fostul premier Victor Ponta il critica pe Liviu Dragnea pe subiectul pestei porcine si publica pe Facebook o captura in care liderul PSD anunta, in mai 2017, ca Romania a fost admisa pe lista oficiala a statelor libere de pesta porcina. De asemenea, Ponta spune, referindu-se la sedinta Comitetului Executiv…

- Un inalt responsabil saudit a elogiat vineri pentru prima data constructia de catre Riad a unui canal care ar transforma peninsula vecina Qatar intr-o insula, pe fondul disensiunilor diplomatice dintre tarile de la Golful Persic, relateaza AFP preluat de agerpres.Elena Udrea, LIVE din Costa…