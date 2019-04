Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu spune ca el și Liviu Dragnea vor o remaniere in Parlament a Guvernului, deși premierul Viorica Dancila nu e de acord și a trimis, deja, la Palatul Cotroceni, propunerile cu miniștrii interimari la cele 3 portofolii ramase fara titulari. Șeful Senatului il ataca și pe Klaus…

- ”Fiind vorba despre remaniere, in situația de remaniere, președintele este cel care decide, nu premierul, așa scrie in Constituție. Președintele numește și revoca la propunerea primului ministru, de aici incolo e treaba președintelui daca o face, cand o face și cum o face” a spus Augustin Zegrean,…

- Senatorul Serban Nicolae a afirmat ca, in mod normal, lucrurile ar trebui sa se rezolve simplu: presedintele sa ia act de decizia Guvernului si a majoritatii parlamentare de schimbare a unor ministri iar noii membri ai cabinetului sa inceapa treaba intr-un timp cat mai scurt. "In timpul mandatelor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" va duce, in mod obligatoriu, la modificarea Constitutiei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Liviu Dragnea! Socialiștii europeni anunța…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, marti, ca este randul Parlamentului sa voteze revizuirea Constitutiei, dupa ce CCR a stabilit ca initiativa legislativa cetateneasca 'Fara penali in functii publice' indeplineste prevederile legii fundamentale. "Mai mult de un milion…

- Seful statului a fost intrebat la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania daca are in vedere ca in mandatul urmator sa organizeze un referendum pentru ca Avocatul Poporului sa fie ales de popor. "Presedintele este ales de popor, restul sunt alesi de comunitati sau pe circumscriptii.…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat luni ca sustine decizia Guvernului legata de mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, cu respectarea Constitutiei, precizand ca deocamdata...

- Bugetul de stat ar putea fi atacat la Curtea Constituționala a României, în condițiile în care guvernul nu respecta prevederile legii fundamentale, a avertizat sâmbata liderul deputaților PNL Raluca Turcan, adaugând ca PSD se face vinovat de blocajul financiar. ”Din…