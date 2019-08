„Diplome de aur” pentru cuplurile arădene „In fiecare an ne aratam admiratia si respectul fata de cuplurile care au reusit sa depaseasca incercarile vietii si au ramas impreuna. Ele sunt un adevarat model pentru comunitatea noastra si un exemplu demn de urmat pentru generatiile viitoare”, a declarat primarul municipiului Arad, Calin Bibart. Un numar de 150 de cupluri au fost luate in evidența de reprezentanții Centrului Municipal de Cultura pentru a fi sarbatorite joi, 22 august 2019, in Parcul Reconcilierii Romano-Maghiare. Dupa premierea sarbatoriților, in parc va avea loc un concert de muzica ușoara romaneasca cu Gabriel… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

