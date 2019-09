Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 septembrie a.c., decretul de decorare post mortem a reprezentantului misiunii diplomatice a Romaniei decedat in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan.Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru daruirea si curajul manifestate…

