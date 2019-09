Diplomatul roman Cornel Feruta i-a informat miercuri pe angajatii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA) ca a decis sa intre in cursa pentru a deveni urmatorul director general al Agentiei, ceea ce duce numarul candidatilor la trei de pe trei continente, transmite Reuters.

In luna iulie a acestui an, directorul general al IAEA, Yukiya Amano, a decedat in contextul in care se pregatea se demisioneze anticipat din cauza unei afectiuni medicale care i-a provocat probleme in ultimul an. Adjunctul sau, diplomatul roman Cornel Feruta, este in prezent director general interimar…