- Diplomatii rusi expulzati de SUA in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale au inceput sa paraseasca ambasada Rusiei la Washington.Potrivit AFP, aproximativ 50 de barbati, femei si copii au fost vazuti parasind ambasada, sambata dupa-amiaza,…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury. Rusia a expulzat…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri seara ca „in Romania se simte o prezenta foarte solida a spionajului rusesc”. Minsitrul de Externe a vorbit, la Arad, despre tensiunile dintre țara noastra și Rusia, in contextul in care Romania a expulzat un diplomat rus, iar Rusia a raspuns…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, afirma ca atmosfera la Washington este "toxica", sugerand ca situatia este specifica Razboiului Rece, cu o mare lipsa de incredere in relatiile bilaterale. Intr-un interviu acordat postului NBC News, Anatoli Antonov a reiterat ca Rusia nu s-a implicat…

- Expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea unui consulat in Rusia "marcheaza o noua etapa in deteriorarea" relatiilor dintre Washington si Moscova, a transmis joi seara Casa Alba, potrivit AFP.Rusia a anuntat aceste masuri anterior in cursul zilei de joi, ca raspuns la expulzarile…

- Diplomatia rusa a denuntat o ”crestere puternica a actiunilor provocatoare la adresa diplomatilor rusi” in urma deciziei Washingtonului de a expulza 60 de diplomati rusi.Serviciile americane de informatii s-au angajat in ”eforturi frenetice” de a prezenta oferte de cooperare diplomatilor…

- Rusia l a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE, preluat Agerpres.Rusia a decis…

- Administratia Vladimir Putin va anunta masurile simetrice contra tarilor, a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Majoritatea tarilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, precum si Statele Unite si Canada au anuntat expulzari de diplomati rusi ca…

- Noua Zeelanda nu va permite intrarea diplomatilor rusi expulzati din alte tari ca raspuns la un atac cu agent neurotoxic asupra unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra a acuzat Moscova, a declarat joi prim-ministrul Jacinda Ardern, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Tentativa…

- "O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury, a comunicat miercuri Ministerul britanic de Externe."Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca…

- Presa rusa considera ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost spion au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi Rece". Acesta este un "flashmob rusofob", titreaza semioficiosul Izvestia,…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", se arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in Romania. Comentariul…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra transmis…

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia. Pana in prezent, 16 țari din UE care au anunțat ca vor expulza diplomați ruși. S-au alaturat Ungaria și Suedia, care vor expulza…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta cea mai…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale pe 4 martie la Salisbury, in Anglia, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press.- stire in curs de actualizare -

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. UPDATE 16:17 SUA expulzeaza 60 de diplomati rusi in cazul…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, ;i c[ se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Un convoi de vehicule a parasit vineri ambasada Marii Britanii la Moscova, inaintea expirarii termenului limita pana la care 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca teritoriul Federatiei Ruse, transmite Reuters. Decizia este o consecinta a scandalului diplomatic izbucnit intre Londra si Moscova…

- Cativa diplomati rusi impreuna cu familiile lor au parasit deja ambasada tarii lor de la Londra. Autoritatile din Marea Britanie au ordonat expulzarea a 23 de diplomati rusi ca urmare a otravirii cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, incident care a avut…

- Posturile rusești de televiziune au alocat mult spațiu acestui subiect. Intre timp, ministerul rus de Externe ii convoaca pe ambasadorii straini acreditați la Moscova pentru a dezbate cazul Skripal. Corespondentul nostru, Liviu Iurea, are detalii.

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Diplomatii rusi impreuna cu familiile lor au parasit Marea Britanie, intr-o expulzare venita ca urmare a atacului de la Salisbury, scrie BBC. Autovehiculele diplomatice i-au condus de la ambasada din Londra...

- Cei 23 de diplomați din Federația Rusa se pregatesc astazi sa paraseasca Marea Britanie, dupa ce au fost expulzați din țara pe marginea cazului de otravire a fostului spion rus, Serghei Skripal și a fiicei lui. Mașini diplomatice și furgonete au fost surprinse in fața Ambasadei in Londra.

- Diplomati rusi au parasit marti ambasada tarii lor la Londra, inainte de expirarea, la miezul noptii, a termenului acordat de Marea Britanie ca masura de retorsiune pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, de care guvernul britanic acuza Rusia, transmite AFP. Cateva zeci…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 39; 39;Un numar de 23 de membri ai personalului…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia, scrie The Sun. Rudele lui Skripal arata cu degetul…

- In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB) si GRU (Serviciul de informatii al armatei ruse).Cativa dintre cei vizati au fost inculpati in ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller in legatura…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au declarat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie 'plauzibila' in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok, relateaza…

- 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Ei au fost identificati ca agenti nedeclarati ai serviciilor secrete ruse, a declarat premierul britanic, Theresa May.Este una dintre cele mai dure masuri anuntate dupa otravirea fostului agent Serghei Skripal.Reactia…

- Marea Britanie a decis sa trimita 23 de diplomați ruși acasa, potrivit unor surse aceștia lucrau pentru informații ce le transmiteau la Moscova. Acest lucru se datoreaza otravirii fostului ofițer de informații GRU Serghei Skripal. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Marii Britanii Teresa Mei.

- Președintele Donald Trump este de acord cu concluziile autoritaților britanice in ceea ce privește posibila implicare a Rusiei in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia. Potrivit liderului american, implicarea probabila a Federației Ruse este indicata de dovezile pe…

- Guvernul a conchis ca ”foarte probabil” Rusia se face vinovata de acest atac asupra lui Serghei Skripal si fiicei sale Iulia, pe 4 martie, adauga postul britanic. Ambasadorul rus la Londra a fost convocat sa spuna daca a fost vorba despre ”o actiune directa a statului rus” sau daca a fost…

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

