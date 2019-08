Stiri pe aceeasi tema

- ''Comisia ramane disponibila in urmatoarele saptamani daca Regatul Unit doreste sa poarte discutii si sa-si clarifice pozitia mai detaliat, fie telefonic, fie personal'', a spus reprezentanta CE intr-un briefing. Guvernul de la Londra a anuntat marti ca Regatul Unit este ''pregatit si dispus''…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Noul premier britanic Boris Johnson continua restructurarea guvernului si îi numeste pe Dominic Raab ca ministru de Externe, Priti Patel ministru de Interne si Sajid Javid ministru al Finantelor, informeaza The Guardian, citat de News.ro. Priti Patel este membra a Partidului Conservator…

- Noul premier britanic Boris Johnson continua restructurarea guvernului si ii numeste pe Dominic Raaab ca ministru de Externe, Priti Patel ministru de Interne si Sajid Javid ministru al Finantelor, informeaza The Guardian.

- Referentul privind Brexitul din Parlamentul European, liberalul Guy Verhofstadt, l-a acuzat pe Boris Johnson, favoritul la succesiunea premierului britanic Theresa May, de "dezinformare" cu privire la Brexit, într-o tribuna publicata vineri de "The Guardian", potrivit Le Soir…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…

- Deputații britanici vor fi chemați din nou sa voteze acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana la inceputul lunii iunie, indiferent daca se va ajunge sau nu la un acord intre laburiști și conservatori, a anunțat Downing Street. Un purtator de cuvant al Guvernului a spus ca votul asupra…