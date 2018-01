Stiri pe aceeasi tema

- O armata de oameni de zapada a invadat un parc din nord-estul Chinei. Spunem armata pentru ca este vorba despre nu mai putin de 2018 exemplare de toate marimile. Multimea de oameni de zapada i-a...

- China a trimis o pereche de ursi din specia panda urias in Finlanda. Animalele au fost imprumutate pentru 15 ani, in urma unui acord incheiat intre autoritatile celor doua state.Animelele vor fi duse la gradina zoologica din orasul Ahtari, situat la 330 de kilometri de Helsinki.

- Purtand palarii si esarfe, 2.018 oameni de zapada au putut fi admirati luni un parc tematic din Harbin, capitala provinciei Heilongjiang, din nord-estul Chinei, informeaza marti Xinhua. Circa 200 de sculptori au lucrat la realizarea oamenilor de zapada, dintre care cel mai impresionant…

- Un urs panda de la Gradina Zoologica din Toronto, Canada, a primit in dar de la angajati un nou prieten, un om de zapada, iar imaginile suprinse pe camera de filmat au facut deliciul tuturor. Ingrijitorii ursuletului Da Mao i-au facut cadou un om de zapada pentru a se juca, iar bucuria ursului panda…

- Fanii seriei ''Games of Thrones'' care au trait actiunea din Nordul inghetat timp de sapte sezoane au acum ocazia sa se cazeze intr-un hotel de gheata inaugurat recent in SnowVillage (Satul de Zapada) din Kittila, Finlanda, avand ca inspiratie lumea creata de George R. R. Martin.…

- Gabriela Marginean, Ashley Walker, Annemarie Parau si Ancuta Stoenescu se numara printre jucatoarele convocate de Dragan Petricevic pentru dubla din februarie. Staff-ul tehnic al echipei nationale de baschet feminin a Romaniei, coordonat de selectionerul Dragan Petricevic, a definitivat lista jucatorelor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a inceput luni o vizita de stat in China printr-o escala la Xian, fostul punct de plecare pe Drumul Matasii, manifestandu-si astfel sprijinul fata de proiectul chinezesc "Noile drumuri ale matasii" prin Eurasia, relateaza AFP. Sosit aici la ora locala…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 950 diverse bunuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 170.000 lei, daca ar fi fost originale, informeaza Garda de Coasta.…

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Fosta sefa a guvernului britanic Margaret Thatcher nu era o fana a ursilor panda, o serie de noi documente facute publice vineri dezvaluind ca Doamna de Fier a refuzat sa permita transportul unui astfel de animal in avionul ei, relateaza DPA. Practicata de China de secole, asa-numita diplomatie…

- Alpha Centauri este unul dintre Sistemele Solare cele mai apropiate de al nostru, acesta situandu-se la ”doar” patru ani-lumina departare. Se pare ca el reprezinta noua tinta a NASA pe termen scurt si mediu, Agentia Spatiala Americana planuind sa lanseze o misiune cu ocazia implinirii a 100 de ani de…

- China a devenit din ce in ce mai “prezenta” si “influenta” in spatiul Uniunii Europene, intensificandu-și relatiile in principal cu tari central si est-europene, concentrandu-se pe atingerea intereselor adesea prin ignorarea normelor comunitare, releva un raport al Institutului numit Consiliul European…

- CHIȘINAU, 17 dec — Sputnik. Profesorul american, specialist în problem de aparare și securitate naționala, Robert Farley, a enumerat într-un articol publicat în The National Interest cinci regiuni în care în anul 2018 s-ar putea declanșa cel de-al treilea…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in facut apel, joi, catre "un nou inceput" in relatii dintre Coreea de Sud si China si cooperarea mai buna a acestora in rezolvarea crizei nord-coreene, in cadrul unei intalniri la Beijing cu omologul sau chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti.Administratorul societatii comerciale…

- Miercuri, 6 decembrie a.c., la Athene Palace Hilton din București, va avea loc, incepand cu ora 19.30, recepția oferita de Ambasada Finlandei la București, cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la Independența Finlandei. La acest eveniment, domnul Gruia Ioan Bumbu, președintele Asociației Pakiv Romania,…

- Principesa Margareta și-a manifestat luni seara, la Palatul Elisabeta, admirația pentru Finlanda, țara despre care a afirmat ca este "un drag prieten al Romaniei". "Principele Radu și cu mine suntem încântați sa gazduim aceasta seara, pentru a onora…

- Neînvins în cariera de boxer profesionist, americanul Floyd Mayweather îsi traieste gloria sportiva si financiara pe picior mare. Aflat într-o vacanta de lux, pentru care a platit trei milioane de dolari, Floyd Mayweather a adoptat un urs panda de la o gradina…

- Primaria Capitalei va amenaja un spatiu verde de 1,5 hectare in zona Eroilor pentru marcarea Centenarului, care sa poarte denumirea de Parcul Centenar, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Politistii Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr-un container, sosit in Portul Constanta Sud din China, marfuri susceptibile a fi contrafacute, evaluate la peste 100.000 lei daca ar fi fost originale, informeaza un comunicat de presa. Potrivit comunicatului de…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 674 diverse bunuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 100.000 lei, daca ar fi fost originale. In data de 14.11.2017, politistii…

- Un pui de panda urias nascut in Malaezia a fost trimis in China, tara de origine a parintilor. Urșii adulti au fost imprumutați in 2015 unei gradini zoologice din statul din Asia de Sud-Est pe o perioada de 10 ani.

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a fost in centrul atenției la Beijing, China. Dupa ce a aterizat impreuna cu soțul sau ieri dimineața, in capitala Chinei, astazi Melania Trump a avut un pragram de vizita complex. Imbracata elegant, dar fara pantofi cu toc in picioare, Prima Doamna a avut…

- O linie telefonica directa a fost deschisa intre administratiile Apararii finlandeza si rusa, cu scopul unei imbunatatiri a schimbului de informatii cu privire la accidente si in alte situatii de urgenta in regiune, a anuntat joi Ministerul finlandez al Apararii, relateaza The Associated Press. Aceasta…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri in China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, in cursul caruia incearca sa construiasca un front unic impotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile internaționale de…

- Rusia marcheaza marți fara stralucire cei 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie, seism politic major al secolului al XX-lea, Kremlinul temandu-se de glorificarea schimbarii regimului prin forța, comenteaza AFP. Daca aniversarea Revoluției era celebrata cu mare pompa în…

- ''Situația (referitoare la Rusia) este o preocupare comuna pentru țarile nordice. Ne propunem sa consolidam apararea noastra naționala și sa cooperam pentru a raspunde mai bine motivelor de ingrijorare privind securitatea'', a declarat ministrul apararii finlandez Jussi Niinisto intr-o conferința…

- Desi poate fi înspaimântator sa calatoresti singur, aceasta oportunitate poate fi adesea cea mai buna cale de a explora o noua tara sau un nou oras. Fara restrictiile altora si fara sa fie nevoie sa iei în considerare listele lor de locuri pe care ar dori sa le viziteze,…

- BLACK FRIDAY 2017. Esti la un pas de-ati indeplini visul de Black Friday 2017 pentru ca Gardenpedia a redus preturile la produsele de gradinarit in asa fel incat sa ai ocazia sa cumperi produse calitative si noi la preturi reduse. BLACK FRIDAY 2017. Vorbim despre 200 de articole din toate…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau sa coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule.Marți,…

- Comisia parlamentara de transport și comunicații a aprobat și trimis solicitarea guvernului de la Helsinki, dupa ce peste 70.000 de finlandezi au semnat o petiție prin care cer statului sa renunțe la ora de vara.

- Un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in sudul Finlandei, la circa 100 km de capitala Helsinki, accidentul soldandu-se cu 11 victime, morți sau raniți, conform presei locale, preluata de radio-televiziunea finlandeza YLE. Potrivit serviciilor de urgența,…

- China si Filipine isi vor intari relatiile in domeniul apararii prin extinderea cooperarii in lunile ce urmeaza, informeaza miercuri agentia de presa dpa. Ministrul apararii al Filipinelor, Delfin Lorenzana, si omologul sau din China, generalul Chang Wanquan, au avut miercuri o intrevedere la Manila,…

- Un vehicul blindat din 1919 purtand sloganul bolșevic "Moarte capitalului" a fost amplasat marți in centrul Palatului de Iarna din Sankt Petersburg, fosta reședința a țarilor ruși care gazduiește in prezent Muzeul Ermitaj, pentru o expoziție dedicata Revoluției din Octombrie, informeaza…