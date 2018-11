Diplomatia cainilor intre Corei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele nu va mai pleca la Viena, pentru a discuta cu omologii sai austriac si, respectiv, bulgar. Cu o zi inaintea programatei intrevederi Romania – Bulgaria – Austria, s-a aflat ca reuniunea la nivel de sefi de stat nu va mai avea loc. Un anunt in acest sens a venit de la Cotroceni, Presedintia…

- Cele doua parti au ajuns la un acord in acest sens in discutiile de la satul de granita Panmunjom, o continuare a summit-ului din acest an dintre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-un. „Sudul si Nordul au ajuns la un acord dupa discutii sincere privind planuri de a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat pe suveranul pontif sa faca o vizita la Phenian, a anuntat ieri presedintia Coreii de Sud, Casa Albastra. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va transmite invitatia lui Kim Jong-un cand va fi primit de Papa, in cursul turneului sau in Europa, saptamana viitoare,…

- Pacea Peninsulei coreene e un scop nobil. Acum, partile care negociaza au norocul sa beneficieze si de doua ajutoare de nadejde: doi caini din rasa Pungsan, pe care liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a facut cadou presedintelui sud-coreean Moon Jae-in.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in s-a intors din Coreea de Nord cu un cadou mai putin obisnuit, si anume doua tone de hribi de pin.Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un nu l-a lasat pe oaspetele sau din Sud sa plece cu mana goala acasa.

- Liderii coreeni Kim Jong-un și Moon Jae-in au decis sa inainteze o propunere comuna de a gazdui Jocurile Olimpice din anul 2032, conform unei declarații comune in urma summitului de miercuri, relateaza Reuters preluata de mediafax. Conform declarației, aceștia au fost de acord ca cele doua…

- Moment istoric pentru Coreea de Nord si Coreea de Sud. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anuntat, miercuri, impreuna cu Moon Jae-in, presedintele sud-coreean, ca cele doua tari sunt gata sa depuna o candidatura comuna pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Vara din 2032.

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik. Liderul nord-coreean l-a salutat pe Moon Jae-in pe Aeroportul Internațional Pyongyang, unde președintele sud-coreean a sosit cu Boeing-ul prezidențial pentru cel de-al treilea summit inter-coreean, potrivit informațiilor din presa de marți. …