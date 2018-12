Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane, majoritatea cetateni rusi, au fost inculpate in Statele Unite pentru organizarea unor sisteme complexe de publicitate falsa pe internet care au generat prejudicii de zeci de milioane de dolari unor firme, a anuntat marti Departamentul american al Justitiei, potrivit AFP.

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Poliția investigheaza decesele a doua surori din Arabia Saudita, ale caror cadavre, legate impreuna cu banda, au fost gasite saptamana trecuta pe malul raului Hudson din New York, scrie The Guardian. Surorile, Tala Farea, in varsta de 16 ani, și Rotana Farea, in varsta de 22 de ani, au fost descoperite…

- Informația ca Statele Unite se retrage din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) a fost confirmata, sambata, de presedintele american. „Rusia a incalcat acordul. Il incalca de multi ani”, a declarat președintele Trump sambata, la Elko, in Nevada, unde a participat la un miting. „Iar noi…

- Financial Times: Bolsonaro caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale ● Handelsblatt: Cresc contribuțiile sociale ● Les Echos: Aeroporturile pariziene, privatizare cu anumite condiții ● Le Monde: Statele Unite: dupa confirmarea lui Kavanaugh, republicanii jubileaza ● La libre Belgique: Brexit: declaratia…

- Departamentul de Comerț al SUA a adaugat la lista companiilor pentru care sunt introduse restricții comerciale, așa-numita Entity list, alte 12 entitați juridice rusești. Guvernul SUA crede ca acțiunile lor contravin intereselor securitații naționale și intereselor politicii externe a Statelor Unite.…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu se afla intr-o vizita in Statele Unite. Oficialul moldovean s-a intalnit cu mai multi diplomati americani, printre care si cu prima femeie care a deținut funcția de ministru de externe al SUA, Madeleine K. Albright."Madeleine K.

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni care vizeaza doua firme, una din Rusia si una din China, acuzate de sustinerea programelor nuclear si balistic din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax. Noile sanctiuni vizeaza firma rusa Volasys Silver Star si Yanbian…