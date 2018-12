Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au restabilit duminica o "prezența diplomatica permanenta" in Somalia, la aproape douazeci și opt de ani de la inchiderea ambasadei lor din Mogadishu in ianuarie 1991, a dezvaluit marți, 4 decembrie, Departamentul de Stat, potrivit Le Monde .

- Cel puțin 17 persoane au murit dupa ce doua mașini capcana au explodat vineri in apropiere de un hotel, situat aproape de sediul Departamentului de Investigații Criminale din Mogadishu, a spus poliția, relateaza Reuters și AFP.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a deturnat un mesaj emblematic al celebrului serial „Game of Thrones“ („Urzeala Tronurilor“) pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor la adresa Teheranului, ridicate in urma acordului international din 2015 ce vizeaza dosarul nuclear…

- In contextul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, la 18 octombrie 2018, o intrevedere la Washington cu directorul pentru planificare politica din cadrul Departamentului de…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea consulatului american din Basra, invocand "amenintari" pe care le-au atribuit Iranului, dupa manifestatiile sangeroase din acest oras din sudul Irakului, transmite AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dispus "plecarea ordonata" a intregului…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunța MApN, citat de Mediafax.Ministrul Fifor…

- ”Aniversarea celor șapte ani de la semnarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI intre Romania si Statele Unite ale Americii, la 13 septembrie 2011, la Washington, ne ofera ocazia unei reflecții aprofundate asupra beneficiilor care au decurs in urma adoptarii acestui…

- SUA au confirmat luni inchiderea misiunii diplomatice palestiniene de la Washington, acuzand liderii palestinieni ca nu s-au angajat in 'negocieri directe si semnificative cu Israelul', transmite AFP. ''Liderii Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) au condamnat planul de pace…