- Atacurile au avut ca tinta trei biserici, pline cu ocazia slujbei de Paste si trei hoteluri de lux din capitala Colombo. ISIS a informat ca a vizat „cetateni ai aliantei de militanti (coalitia anti-ISIS coordonata de SUA) si crestinii din Sri Lanka”, prin agentia sa Amaq. Nu a oferit…

- Sri Lanka a anuntat ca a identificat 42 de cetateni straini printre cei decedati in atentatele jihadiste din duminica Pastelui catolic, in urma carora au fost ucise 253 de persoane, potrivit AFP preluata de news.roCetatenii straini decedati provin din India (11 morti), Marea Britanie (6 morti),…

- Bilantul atentatelor teroriste din Sri Lanka a urcat la 290 de morti si 500 de raniti, a anuntat politia locala. Ministrul de externe din Sri Lanka a confirmat ca cel puțin 37 de cetațeni straini au fost uciși in seria de atentate: 3 indieni, 3 britanici, 2 australieni și 2 turci se numara printre cei…

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, citat de Mediafax. ...

- Sunt 28 de morti, toti turisti straini, in autocarul prabusit peste o casa, in Madeira. In total erau 52 de oameni in autovehicul. Primarul municipiului Santa Cruz, Filipe Sousa, a anuntat ca sunt 28 de morti in autpcarul prabusit peste o casa, in insula Madeira. 11 dintre ei sunt barbati, 17 femei.

- Un grav accident de circulatie a avut loc aseara, in Madeira Portugalia, acolo unde au murit 28 turisti straini, in autocarul prabusit peste o casa.In total erau 52 de oameni in autovehicul. Primarul municipiului Santa Cruz, Filipe Sousa, a anuntat ca sunt 28 de morti in autpcarul prabusit peste o casa,…

- Primarul municipiului Santa Cruz, Filipe Sousa, a anuntat ca sunt 28 de morti in autocarul prabusit peste o casa in insula Madeira. 11 dintre ei sunt barbati, 17 femei. Autocarul tocmai plecase de la hotelul unde erau cazati turistii, toti straini, si pe un drum cu serpentine stranse soferul a pierdut…