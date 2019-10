Potrivit agentiilor de presa TASS si Interfax, care citeaza ambele o sursa anonima, trei diplomati americani au fost arestati luni in jurul orei locale 18:00 (15:00 GMT) la iesirea din tren in gara Severodvinsk.



Cei trei diplomati au fost coborati dintr-un tren in gara Severodvinsk, intrucat nu dispuneau de autorizatia necesara pentru a avea acces in acest oras cu regim inchis, actiunile lor prezentand semne ale unei infractiuni administrative, indica Interfax in pagina sa electronica, informeaza Agerpres.



Conform unei surse anonime, citate de agentiile ruse de presa, dupa…