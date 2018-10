Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa amiaza a venit prima reactie de la Cotroceni dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a declansat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. in aceasta prima reactie se precizeaza ca ”presedintele Klaus Iohannis considera ca cererea ministrului Justitiei este…

- Președintele Klaus Iohannis a primit și va analiza Raportul privind activitatea manageriala de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, cu propunerea de revocare din funcție a lui Augustin Lazar. „Președintele Klaus Iohannis apreciaza activitatea Procurorului General și considera…

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la demararea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar, ca nu trebuie ca premierul sa fie mulțumit, fiind o propunere documentata a ministrului justiției."Nu trebuie sa fiu eu multumita. Este ministrului Justiției, a facut o propunere documentata", a…

- Doua asociatii de magistrati, in speta Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, ii cer ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au solicitat joi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, asociatie…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor i-au transmis o scrisoare ministrului Justitiei in care solicita abandonarea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar. Decizia ministrului „pune in pericol parcursul Romaniei in UE si insasi existenta democratica…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va discuta, joi, calendarul privind avizul legat de propunerea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, scrie Mediafax. Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri seara, dupa ce ministrul Justitiei a ...

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar va sustine o conferinta de presa la ora 19.30. Va fi prima reactie a acestuia la cererea de revocare la adresa sa formulata de catre ministrul Tudorel Toader.