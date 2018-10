Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, Finlanda, Austria, Republica Belarus, Serbia si Turcia si-au anuntat deja disponibilitatea de a participa la misiunea ONU de mentinere a pacii din Donbas - a declarat Reprezentantul Special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker.

- Rusia l-a declarat pe regizorul ucrainean Oleg Sențov „terorist“ ca sa-l neutralizeze din punct de vedere politic, a declarat Kurt Volker, trimisul special al Departamentului de Stat al SUA in Ucraina, intr-un interviu pentru Ekho Moskvy. „El (Sențov) nu vrea sa fie cetațean al Rusiei; el nu a fost…

- In Donbas este necesar sa fie deschis un birou temporar al Inaltului Reprezentant al ONU, care va activa pana la punerea in aplicare a tuturor etapelor acordurilor de la Minsk, a propus Kurt Volker, trimisul special pentru Ucraina al Departamentului de Stat al SUA. Inițiativa a fost facuta publica intr-un…

- Alegerile de toamna anunțate de separatistii pro-rusi in republicile autoproclamate ”DNR-LRN“ sunt ilegale și incalca logica procesului de la Minsk, a declarat Kurt Volker, reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, intr-un interviu pentru DW. El a explicat ca vorbim despre…

- Prin acțiunile sale in Marea Azov, Federația Rusa incearca sa destabilizeze Ucraina, se arata intr-o declaratie oficiala a Departamentului de Stat al SUA, transmite Voice of America. „Noi credem ca barierele create de Rusia in transportul maritim internațional din Marea Azov sunt un alt exemplu de incercare…

- Politica de descurajare a Rusiei de catre țarile occidentale cu ajutorul sancțiunilor a fost neașteptata pentru Kremlin, crede reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, scrie Voice of America. „Așteptarie lui Putin erau ca Occidentul va reactiona nesemnificativ.…

- Misiunea de monitorizare OSCE a prezentat un video care a inregistrat un convoi de camioane militare ruse trecand ilegal, in mijlocul nopții, frontiera de stat a Ucrainei. Imaginile obtinute de o drona a OSCE au fost comentate pe Twitter de catre reprezentantul special al Departamentului de Stat al…

- Reprezentant Special al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina, Kurt Volker a declarat ca Ucraina nu a pierdut nimic in urma intilnirii de pe 16 iulie, de la Helsinki, intre președinții SUA și ai Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit interviului acordat postului…