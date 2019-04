Diplomat strain: Romania, o tara frumoasa, dar greu de vizitat

Stiri pe aceeasi tema

- Roboti, imprimante 3D si echipamente Virtual Reality, asta pot vedea tinerii din Buzau si nu numai ei, in urmatoarele doua saptamani, la Muzeul Judetean Buzau. Muzeul gazduieste editia a doua a caravanei „Jocurile Stiintei”, eveniment organizat in acest an de Centrul Stiintific „Explorer” si Uniunea…

- Aproximativ 100 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București, prin Serviciul de Ordine Publica, cu sprijinul Sectoarelor 1-6 Poliție au desfașurat acțiuni de control la societați comercialedin bulevardele Unirii, Decebal și Burebista. Au fost aplicate 28 sancțiuni…

- Consilierul politic al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Allen Schlaefer, a declarat, intr-un interviu pentru postul Digi 24, ca la nivelul reprezentantei americane este o preocupare foarte mare fata de incercarile Rusiei "de-a lungul ultimilor ani'' de a crea divizari la nivelul societatii…

- „Este cu siguranta o preocupare majora pentru ambasada noastra din Bucuresti si ce credem ca observam de-a lungul ultimilor cativa ani este o incercare strategica a Rusiei sa influenteze atat politica actuala din Europa de Est, sau in Europa, ca intreg, dar nu doar asta, ci si sa slabeasca tarile in…

- Consilierul politic al ambasadei SUA, David Schlaefer, si-a aratat recent ingrijorarea privind incercarile Rusiei de a crea, prin propaganda, divizari la nivelul societatii pentru a slabi Romania, relatia cu Statele Unite si alti parteneri europeni, pentru a vulnerabiliza afilierea Bucurestiului la…

- Dupa descoperirea unui “reputat chirurg” italian, cu opt clase, care opera lejer in Romania, a fost descoperit un al doilea caz de fals medic.Era, se pare, tot strain si tot italian. Ambii, ne asigura ministerul Sanatatii, au ramas fara parafa si nu mai presteaza. Iata comunicatul Ministerului: „In…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, luni, dupa o discuție in conducerea partidului despre strategia la alegerile europarlamentare, intrunire la care a participat și secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz-White, ca PSD și ALDE au sunt partide nefrecventabile in Europa.„Cu cat…

- Nu este judet din Romania pe care sa nu-l fi vizitat. Nu este tara din UE in care sa nu fi trait o experienta aparte. Impatimitul pentru care calatoria a devenit un stil de viata se numeste Cristian Popescu, e din Teleorman, iar 2018 i-a adus aventuri in peste 15 tari, pe care le impartaseste pe blogul…