- Ministerul Afacerilor Externe anunta, luni, ca a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, ca urmare a atacului de la Salisbury, informeaza Mediafax."Urmare a ...

- Uniunea Europeana a decis sa-si recheme ambasadorul de la Moscova pentru "consultari", dupa ce liderii Blocului comunitar s-au declarat de acord cu evaluarea Londrei ca Rusia este "cel mai probabil" responsabila pentru atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie.…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Un zvon care tot dospește de cateva saptamani in anumite etaje ale politicii romanești a fost facut azi public. Colegii de la Hotnews au decis sa publice sec informația – Klaus Iohannis, posibil viitor președinte al Consiliul European, adica funcția pe care o ocupa in prezent polonezul Donald Tusk.…

- Marea Britanie doreste sa pastreze relatiile de prietenie si parteneriatele pe care le are cu Romania si dupa ce va parasi Uniunea Europeana, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExEU). Oficialul…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La final, cei doi au facut mai multe declarații despre subiectele abordate in timpul intalnirii. „Este al cincilea premier roman cu care ma intalnesc in mandatul meu. Mi-aș dori ca acest ciclu…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a cerut Guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept și lupta impotriva coruptiei. Antonio Tajani i-a spus Vioricai Dancila ”Bun venit acasa!”, avand in vedere ca ea…

- Premierul Viorica Dancila, discuții cu președintele Parlamentului European, la Bruxelles, in prima vizita externa acesteia, la instituțiile europene, de la preluarea mandatului. Viorica Dancila a anunțat ca va veni in plenul Parlamentului European, pentru a vorbi despre viitorul Uniunii Europene. ”Bine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea astazi și maine o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Șeful executivului de la București se intalnește la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Relatiile dintre Romania si Marea Britanie au o "fundatie solida si numeroase oportunitati de dezvoltare pentru viitor" iar dupa Brexit, Romania si Regatul Unit vor trebui "sa construiasca o viziune mai ampla" pentru reactualizarea parteneriatului strategic, a scris vicepremierul Ana Birchall, marti,…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, la finalul unei intalniri cu seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca Romania are o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale, insa solutia este in tara. "Cred ca avem o mare problema in Romania cu Legile…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, in cadrul conferinței comune cu președintele Klaus Iohannis, ca in acest moment sistemul judiciar din Romania funcționeaza, dar ca CE nu va accepta pași inapoi in ceea ce privește statul de drept. ”Daca legile justiției…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Vizita presedintelui Romaniei la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a fost adresata, in luna decembrie 2017, de catre presedintele Comisiei Europene. Dupa intrevederea cu Jean-Claude Juncker, Klaus Iohannis se va intalni cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor fi abordate…

- UPDATE Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat, luni, ca reprezentantii ministerului urmeaza sa aiba o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce membri ai "Miscarii celor 64 de comitate" au acoperit emblema Ambasadei Romaniei la Budapesta cu drapelul secuiesc. „In…

- Ministerul Afacerilor Externe al României a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii României, dupa ce Ambasada României…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Precizari de presa referitoare la incidentele produse la Ambasada Romaniei la Budapesta Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale.…

- Ministerul de Externe a reacționat dur dupa ce simpatizanții Mișcarii „Celor 64 de comitate” au acoperit cu steagul „Ținutului Secuiesc” stema Romaniei de la Ambasada din Budapesta. Este considerata o atitudine provocatoare, iar MAE condamna producerea unor astfel de incidente „care au ca scop defaimarea…

