Diplomat român mort, în asaltul terorist de la Kabul. Manevra talibanilor, informații despre situația din Afganistan Informațiile in urma atacului vin sa confirme ipoteza ca vizați au fost cei de la paza, pentru ca-n cele din urma sa fie vulnerabilizat Guvernul, cartierul fiind unul vulnerabil. Manevra talibanilor este sa plaseze o mașina aproape de zidul de protecție, o detoneaza, fac o gaura in zid, apoi ocupa poziții de tragere in perimetrul respectiv. Paza este asigurata de forțele de securitate afgane, dupa retragerea americanilor. Au loc lupte in jurul sparturii prin zid, pentru menținerea poziției, lupte care pot dura ore in șir. Atacul a avut loc in cartierul unde sunt cazați… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

