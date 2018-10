Stiri pe aceeasi tema

- Un diplomat iranian suspectat de implicare intr-un atentat care urma sa fie comis la o reuniune a opozantilor regimului de la Teheran, la sfarsitul lunii iunie, in Franta, a fost predat marti de autoritatile din Germania celor din Belgia, a anuntat procuratura federala belgiana, relateaza AFP.Assadollah…

- Autoritațile franceze au concluzionat ca Ministerul de Informații iranian, condus de liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei, a ordonat atacul terorist dejucat in Paris in luna iunie, ținta fiind un grup de opoziție exilat din Iran, a declarat o sursa diplomatica din Franța, citata de Reuters.…

- Oficiali de rang inalt din Ministerul german al Economiei iau in considerare ideea infiintarii unui Fond suveran de investitii pentru a evita achizitionarea activelor germane de catre investitori din China si din Golf si pentru a pastra tehnologia valoroasa in tara, a anuntat miercuri publicatia Allgemeine…

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Autoritațile germane au întreprins masuri speciale de sporire a securitații ca urmare a unor acțiuni anunțate de un grup de cetațeni turci, dar și a unor semnale de amenințare și posibile agresiuni în privința Ambasadei Republicii Moldova de la Berlin…

- Accidentul s-a produs vineri dimineata pe Autostrada A19, in zona Mecklenburg-Vorpommern (in nordul Germaniei). Un autocar al companiei Flixbus care circula din Stockholm (Suedia) spre Berlin s-a rasturnat. Cel putin 16 persoane au fost ranite grav in urma accidentului. La…

- Moneda naționala iraniana se confrunta cu o perioada de cadere libera, pe masura ce se apropie data de 6 august, ziua in care SUA amenința cu reimpunerea sancțiunilor pentru Teheran, dupa ce s-a restras din acrodul nuclear iranian. Rialul şi-a continuat marţi deprecierea faţă de…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a avertizat duminica Statele Unite ale Americii sa nu se ''joace cu coada leului'', dand asigurari ca un conflict cu Teheranul ar insemna ''mama tuturor razboaielor'', declaratie ce survine cu cateva ore inaintea unui discurs asteptat…