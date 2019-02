Diplomat american: Suntem îngrijorați. Rusia are o strategie…

Titluri de articole care anunta confruntari iminente si fapte greu de imaginat au umplut internetul si oamenii le citesc pe nerasuflate. Informatia, care se rostogoleste cu prea multa usurinta, atinge emotia publicului si il face sa uite de ratiune. Minciuna impachetata in cuvinte alarmante starneste reactii rapide si destul de putini isi mai pun problema daca ceea ce vad si aud este adevarat. Masinaria de stiri false are un singur scop: sa ne faca pe toti sa ne pierdem increderea in ceilalti, iar fara incredere nu mai poti construi nimic si devii sclavul celui care te alimenteaza cu minciuni.…