Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho a declarat vineri ca Phenianul este pregatit atat pentru dialog cat si pentru confruntare cu SUA, avertizand Washingtonul ca ar fi un calcul gresit sa continue aplicarea sanctiunilor, informeaza Reuters

- Statele Unite nu mai detin preeminenta militara la Oceanul Pacific si ar putea sa intampine tot mai multe dificultati in a-si apara aliatii impotriva Chinei, a carei influenta este tot mai puternica in regiune, apreciaza un centru de reflectie australian recunoscut, intr-un raport usturator, relateaza…

- Statele Unite nu vor sa ajunga la un conflict militar cu Iranul, dar Washingtonul este pregatit sa protejeze interesele americane, a avertizat luni vicepresedintele SUA, Mike Pence, in contextul tensiunilor cu Teheranul. "Iranul nu ar trebui sa confunde atitudinea de retinere a SUA cu lipsa…

- Statele Unite si China au cazut de acord, sambata, asupra reinceperii negocierilor comerciale si Washingtonul nu va impune noi tarife exporturilor chineze, a transmis Ministerul chinez de Externe, intr-un prim pas al celor doua economii mondiale de a rezolva razboiul comercial in care sunt implicate,…

- Secretarul Consiliului national suprem de securitate din Iran, Ali Shamkhani, a afirmat ca nu va fi nici o confruntare militara intre Iran si Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit agentiei de presa Irna, citata de Reuters. Preocuparile in legatura cu o confruntare militara intre Iran si…

- Iranul nu va porni un razboi impotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu pe fondul cresterii tensiunilor dintre Teheran si Washington, informeaza Reuters. Temerile…

- Papa Francisc a facut un apel la reținere și la reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, aparute ca urmare a atacurilor impotriva a doua petroliere in Golful Oman, transmite Reuters. Apelul survine in contextul in care sunt in creștere temerile legate de o confruntare in regiune, dupa ce Statele…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat o redeschidere partiala a granitei cu Columbia, inchisa de guvernul sau in februarie, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Maduro a inchis granitele cu Columbia si Brazilia pentru a evita aducerea in tara a ajutoarelor umanitare sustinute de…