- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea potrivit careia elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75%, informeaza Mediafax . „Elevii din invatamantul preuniversitar acreditat/autorizat…

- Despre proaspatul demis din functia de secretar de stat in Ministerul Apelor si Padurilor, Istrate Stetco, au aparut de-a lungul timpului, in presa centrala in special, multe informatii controversate. Cel care a luptat impotriva bistriteanului, Catalin Tobescu, ce intre timp a devenit consilierul ministrului…

- 12 ianuarie 1989/19.25, PCTF Petea, Satu-Mare. Seara, putin dupa caderea intunericului, luminile din zona ungara a punctului vamal, la corespondentul de pe teritoriul maghiar, Csengerisma, s-au stins brusc pentru cateva minute. La momentul aprinderii acestora, ofiterii graniceri si vamesii romani au…

- Polițiștii bistrițeni, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere, au confiscat 20 mc de material lemnos, cea mai mare parte de la o firma de profil care l-a depozitat ilegal pe rampa CFR din Rebrișoara. In ultima perioada, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj Napoca – Biroul…

- Inflatia a urcat in februarie la 4,7% fata de februarie 2017, iar fata de ianuarie 2018 cresterea este de 0,3%, informeaza Institutul National de Statistica, intr-un comunicat. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie 2018) fata de precedentele 12 luni (martie…

- Sute de cazuri de braconaj cinegetic sunt descoperite anual de catre politisti, iar tot atatea persoane sunt cercetate in dosare penale dupa ce au vanat fara permis sau fara aviz de la AJVPS. Potrivit surselor, primarul comunei Recea Cristur, Laurian Alexandru Rus, impreuna cu alti amici, a fost prins…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca mai multe cai din zona Ciosa – Piatra Fantanele au fost blocate de zapada viscolita in ultimele ore. Conform ultimelor informații primite de la jandarmii montani Piatra fantanele, DC 5A Piatra Fantanele – Ciosa a fost blocat din cauza zapezii…

- Bistrita-Nasaud este in general un judet in care crima nu este la ea acasa, iar gradul de infractionalitate este destul de scazut. Au existat insa si cazuri care au „bubuit” la nivel national prin ferocitatea de care au dat dovada criminalii. In ceea ce priveste criminalii in serie, in Bistrita-Nasaud…

- Situatie foarte ciudata in dosarul IPJ Gate, in care sunt trimisi in judecata Ioan Ovidiu Muresan – fostul sef al IPJ Bistrita-Nasaud, Roberto Hasnas – fostul sef al Politiei Rutiere Bistrita-Nasaud si Leon Closca – fostul comandant al Politiei Nasaud, alaturi de alte patru persoane, pentru infractiuni…

- Politistii de imigrari din Bistrita-Nasaud au depistat doi barbați din Turcia, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere. Aceștia au fost sancționați contravențional și obligati, prin decizii de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in 15 zile. Politistii…

- O stire extrem de concisa publicata in data de 13 februarie 2018, pe site-ul IPJ BN, de Compartimentul de Relatii Publice al politiei bistritene, a adus la cunostinta opiniei publice ca a fost extradat din Suedia, un barbat din Bistrita, care are de executat 22 de ani de inchisoare pentru savarsirea…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Primarul Ovidiu Cretu vrea sa ia cu forta terenul de pe Bistricioarei, unde vrea sa faca o parcare. Proprietarul parcarii refuza de cativa ani buni sa vanda terenul, fiind nemultumit de suma oferita de municipalitate. Primaria Bistrita spera sa ia terenul obligat-fortat folosindu-se de o chichita legislativa.…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Ceea ce era anticipat si prevazut sa se intample s-a intamplat. „Marele” dosar Sky News se dovedeste un fas total. In data de 6 februarie 2018, a avut loc prezentarea bilantului DIICOT, parchetul ANTIMAFIA, in legatura cu activitatea desfasurata in anul 2017. Vrand-nevrand, la intrebarile insistente…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Opt milioane de euro vor fi alocati pentru Wonderland, potrivit primarului Ovidiu Cretu, in timp ce pentru modernizarea unor strazi municipalitatea aloca 10 milioane de lei. Si asta pe motiv ca in zona respectiva se dezvolta un nou cartier. Ovidiu Cretu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de…

- Bilanț negativ al activitații DIICOT pentru anul 2017! Fața de perioada 2016, in anul 2017 se constata o diminuare de 948 cauze de soluționat, scadere cu 3,69% și un minus de 3.114 cauze nou inregistrate, scadere cu 20,31%, fața de anul 2016, potrivit datelor prezentate in bilantul pe 2017 a DIICOT.…

- DMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA (ABAST) a deschis procese impotriva a sute de angajati pentru recuperarea unor plati presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, angajatii nemultumiti de aceasta situatie pregatesc o greva de proportii.…

- Ingrid Mocanu, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor a vorbit despre dosarul in care DNA o acuza de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu supraevaluarea unui teren din centrul Bucurestiului. Aceasta a dezvaluit care au fost lucrurile pe care s-au bazat…

- Daniel Dragomir a dezvaluit ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la ceva nou. Acel…

- Aproape 700 de amenzi au aplicat politistii de la Rutiera din Bistrita-Nasaud, in acest weekend, soferilor indisciplinati in trafic, iar pe 30 i-au transformat in pietoni, in special pentru ca s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Parte dintre betivii de la volan s-au ales cu…

- ICCJ a decis citarea lui Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa a publicat in luna martie 2016 o declaratie data…

- Magistrații Curții Constituționale au discutat marți ore bune sesizarile pe care le-au primit pe Legile Justiției si au luat și o prima decizie. Astfel, ei au declarat constituționala inființarea secției care investigheaza infracțiunile comise de magistrați. Apariția unei astfel de secții spulbera manipularea…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopți de pe o strada din Lugoj. Mașina, unica in oraș, un Maserati Ghibli, a disparut din fața casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj, potrivit banatulazi.ro ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranța este…

- DNA a solicitat, joi, Tribunalului Bucuresti luarea, pentru 60 de zile, a masurii interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A sau, dupa caz, suspendarea acestor proceduri, potrivit institutiei. S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisa in judecata, ca…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a povestit joi, cum i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti, precizand ca nu a fost prima oara cand resusciteaza persoane in timpul unei curse de avion. ”Am fost la…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane. Luni,…

- Gabriel Rus, tanarul din Tarlisua, care in toamna anului trecut a provocat un accident grav de circulatie, soldat cu decesul unui taximetrist din Coldau – Claudiu Zegrean – si ranirea altor trei persoane, a fost trimis in judecata, pe 19 ianuarie, de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Conform unor date ce apar pe portalul instanțelor de judecata, firma Tel Drum SA iși cere falimentul, printr-un dosar depus la Tribunalul Teleorman pe 17 ianuarie, primul termen de judecata fiind 29 ianuarie 2018, potrivit hotnews.ro Pe data de 17 ianuarie, procurorii DNA anunțau extinderea urmaririi…

- Sapte soferi au ramas azi-noapte fara permis de conducere, dupa ce au fost prinsi, de politistii din Singeorz Bai, la volan sub influenta alcoolului. Dintre acestia, trei s-au ales cu dosar penal din cauza unei alcoolemii mai mari de 0,4 la mie in aerul expirat. Totodata, oamenii legii au aplicat amenzi…

- In momentul adoptarii așa numitei legi a camatariei prin luna noiembrie 2011, opinia publica avea speranța ca in sfarșit aceasta indeletnicire inafara cadrului legal va fi sancționata, iar cei ce o practica vor suporta rigorile acesteia. Legea 216/2011, privind interzicerea activitații de camatarie,…

- Potrivit unor documente, DNA ar fi cerut in cursul verii trecute aprobarea pentru efectuarea de perchezitii informatice la procurorul clujean Doru Tulus si la alti colegi de-ai lui. Cu toate acestea, oficialii DNA neaga aceste informatii. Se pare ca aceste perchezitii ar avea legatura cu cercetarile…

- O fetita de 5 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier provocat de un baiat de 13 ani, care conducea un tractor pe sosea. Accidentul s-a produs pe drumul comunal 139, in localitatea bihoreana Ferice, comuna Buntesti. „Un minor de 13 ani, din Ferice, in timp…

- Simo Hayha este considerat cel mai tare lunetist din istorie. Acesta are la activ 505 morti confirmati in al doilea razboi mondial. Finlandezul a pazit granita in timp ce rusii incercau sa ii invadeze tara. Acesta a stat aproape 100 de zile pe front, fara pauza, omorand cel putin 505 sovietici. Finlandezul…

- Miliardarul James Stunt, fostul sot al fiicei lui Bernie Ecclestone, a fost jefuit recent la Londra. El se mutase intr-o vila din Belgravia, centrul Londrei, dupa divortul de Petra Ecclestone, fiica fostului sef din Formula 1. El inca nu apucase sa instaleze supraveghere video, iar hotii l-au pradat…

- Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a colectat 214,95 miliarde lei in 2017 si a realizat programul prevazut de legea bugetului, in conditiile in care planul de incasari pentru anul trecut a fost de 214,37 miliarde lei. ”Conform datelor din trezorerie s-au incasat…

- Partidul Socialistilor (PSRM) a solicitat miercuri ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, dupa ce fostul presedinte roman a anuntat ca va depune in Parlamentul Romaniei un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, relateaza Unimedia. ”Actiunile…

- Un barbat de 69 de ani a murit, o casa a ars complet, iar o alta in proportie de 70%, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Suplai din comuna bistriteana Zagra. Conform ISU Bistrita Nasausd, incendiul a izbucnit la o casa cu suprafata de 28 de metri patrati, din lemn, extinzandu-se si la acoperisul…

- Prevederile legale privind punerea in executare a unei sentinte de condamnare la inchisoare cu executare, arata negru pe alb ca o hotarare definitiva si irevocabila este dusa la indeplinire ”DE INDATA”. In cazuri celebre, cu o mediatizare pe masura, intre decizia instantei si punerea in executare a…

- Odata cu trecerea unor cote importante ale contribuțiilor de la angajator la angajat s-au creat situații aberante și imposibil de crezut, cum este cazul unui cadru didactic universitar din Cluj, care, in ianuarie, a aflat cu stupoare ca are de platit catre stat mai mult decat a incasat in urma muncii…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Un barbat in stare de ebrietate, din nord-vestul Rusiei, a furat un vehicul blindat, apoi a intrat cu el in vitrina unui magazin. Acesta a facut ravagii distrugand o masina din apropiere și vitrina magazinului pentru ca intr-un final sa fure doar o sticla de vin. Incidentul a avut loc miercuri, in orasul…

- Miercuri seara, in curtea unei familii din Bistrita-Nasaud, un autoturism parcat a fost cuprins de valvataie si a ars ca o torta minute in sir. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si pompierii au reusit sa stinga incendiul inainte de a se extinde la alte sase masini aflate in curte. Proprietarii spun…

- O femeie in varsta de 39 de ani din judetul Sibiu a decedat la finele lunii decembrie, dupa ce aceasta a fost plimbata intre unitatile de primiri urgente ale Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu si Spitalului Militar Sibiu. Cele doua unitati spitalicesti sunt sub ancheta. Potrivit Mediafax, Maria Ciorogar,…