Dior a mizat pe Revolutia Feminina pentru prezentarea noii colectii

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11,00. DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Dupa 27 de ani, Steaua București ar putea fi din nou campioana Romaniei la volei masculin. "Militarii" au terminat sezonul regulat pe primul loc și au prima șansa. Voleiul masculin romanesc a fost dominat autoritar in ultimii 30 de ani de Provincie. Marile "puteri" de dinainte de Revoluție, Steaua și…

- Deputatul Liviu Plesoianu a venit cu o replica dura dupa reactia presedintelui Klaus Iohannis la anuntul facut de Tudorel Toader cu privire la revocarea sefei DNA. "Prezentarea a fost cat se poate de clara, sub rezerva indeplinirii condiției prealabile de minima inteligența a receptorului...",…

- Catedrala copiilor „Sfantul Mucenic Sava” din Buzau are de sambata un nou preot paroh. Este vorba despre Ionut-Cristian Vuta, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic si Misionar. Parintele Vuța a crescut și s-a format langa parintele Milea, cel care a inițiat construirea catedralei de pe Bulevardul…

- Sambata, 17 februarie 2018, am asistat, precum un copil nerabdator, la premiera spectacolului ”Sanziana și Pepelea”, o adaptare a la Cristian Pepino, dupa Vasile Alecsandri. Mi-am pus multe intrebari, inca de la vizionare, legate de acest spectacol. Prima care mi-a venit in minte a fost: de ce ai propune…

- Mircea Cosma a invocat existenta unei 'gasti' care ar vrea 'sa puna mana' pe administratia judeteana. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au luat luni in discutie termenul final al procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, la prezentarea raportului de bilant al IGPR pe 2017, ca a observat un anumit conservatorism, care s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ascunderea unor evidente sau o atitudine gresita fata de cetateni, informeaza news.ro.„Personal,…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului “Naked Truth”, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al doilea episod: “Mona”, interpretata de Alex Mladin, intr-o maniera pop cu influențe reggae. Piesa este produsa de Damian Draghici .

- Un nou scandal zguduie piața muzicala! Nu doar la noi, ci și la nivel international, se pare. Celebrul cantareț J Balvinar ar fi plagiat o piesa romaneasca. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca marele artist i-a copiat piesa "Machina", pe care columbianul a lansat-o sub numele de…

- USR a anuntat, luni, crearea Grupului de initiativa a campaniei „Fara penali in functii publice”, un demers prin care formatiunea vrea sa modifice Constitutia, astfel incat persoanele condamnate penal sa nu mai poata ocupa functii publice alese in stat. Grupul de initiativa al campaniei…

- Expertii in chestiuni de securitate sunt rareori optimisti, la fel ca si rapoartele lor. Este o afirmatie valabila si pentru noul raport al Conferintei de Securitate de la Munchen. Titlul documentului este "Pana in abis - si inapoi?" si trimite la o noua nesiguranta care se coace. Lumea s-a apropiat…

- O simpla mutatie genetica necontrolata la nivelul unei celule poate provoca dezastrul care reuseste trista performanta de a curma anual, in lume, milioane de vieti, fara a putea fi invins usor si sigur. Cancerul ramane o provocare pentru cercetatorii din domeniul sanatatii, iar la Centrul OncoGen din…

- Teatrul de Arta Bucuresti aduce, la Brasov, spectacolul 'Dureri fantoma' de Vasili Sigarev, castigatorul Marelui Premiu pentru Cel mai bun spectacol, in Rusia Teatrul de Arta Bucuresti prezinta vineri, 23 februarie, orele 19.00, la Centrul Cultural Reduta din Brasov, spectacolul Dureri fantoma de Vasili…

- Ana M. La Castelul Peleș din Sinaia a fost inaugurata recent expoziția “Artele focului”, ce reunește aproximativ 200 de piese din ceramica și sticla aparținand colecției regelui Carol I. Este vorba despre vase, cupe, lampi, platouri decorative create in ateliere renumite ale lumii. Printre piesele de…

- Peste 25 de miniștri s-au perindat în domeniul educației românești. Desigur, fiecare a venit cu o schimbare, pentru a ramâne, probabil, în istoria României. Prima lege a Educației de dupa Revoluție a fost adoptata în anul 1995. De atunci au trecut mai bine de doua…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova susțin o conferința de presa cu tema „Prezentarea rezultatelor studiului socilogic Vox Populi - ianuarie 2018: Influența schimbarilor instituționale asupra comportamentului electoral".

- Consiliul Județean Prahova a lansat inca de anul trecut licitația pentru proiectare, urmand ca lucrarile de reabilitarea termica sa fie realizate din fonduri europene. Spitalul de Obstetrica Ginecologie Ploiești este de interes județean, ca urmare a cazuisticii pe care o rezolva. Construit…

- Ultima colectie masculina realizata de creatorul de moda britanic Kim Jones pentru casa Louis Vuitton, marcata de prezenta pe podiumul de defilare a modelelor Naomi Campbell si Kate Moss si de prezenta in public a fotbalistului brazilian Neymar si a familiei Beckham, a fost capul de afis al evenimentelor…

- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, afirma, intr-un comentariu publicat miercuri pe blogul sau, ca "prietenii" vicleni ai PSD care asteptau aparitia unui nou UNPR in urma luptelor din Comitetul Executiv au de ce sa fie furiosi, in conditiile in care partidul a ramas unit."'Prietenii'…

- Seria turneelor de sah in Constanta pe noul an s-a deschis, duminica, la sala „Il Castello”, care a devenit neincapatoare pentru zecile de jucatori dornici de lupta si pentru insotitorii lor veniti sa-i sustina. La primul lui turneu mai important, tanarul arbitru din Navodari Daniel Panainte a luat…

- In comparatie cu alte tari, Romania se afla la inceputul procesului de digitalizare bancara, dar contextul este favorabil unei veniri puternice din urma, se arata intr-o analiza a Saxo Bank, care considera ca tara noastra poate fi scena unei revolutii fintech.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a prezentat pe contul de Facebook un raport de 22 de pagini cu bilanțul de activitate dupa șase luni de mandat. Printre realizarile despre care amintește ministrul social-democrat se numara extinderea educatiei antreprenoriale, dezvoltarea invatamantului dual, modificarea…

- Exporturile au inregistrat o crestere considerabila in judetul Covasna in anul 2017, in topul marfurilor si materialelor exportate aflandu-se confectiile, lemnul si piesele auto, se arata intr-un raport al Biroului Vamal Interior Covasna. Potrivit acestuia, anul trecut au fost inregistrate un numar…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu − profilul Real − sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului. De aceasta data…

- Deși schimbarea legislației este cea mai simpla metoda de a acționa și de a crea imagine, devine tot mai clar ca lipsa de strategie pe termen mediu și deciziile ad-hoc nu genereaza bunastare.

- Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a precizat, dupa 28 de ani de la revolta populara, ca in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac.

- Fostul premier Dacian Cioloș a explicat intr-o postare pe Facebook cum a perceput el Revoluția din 1989 și și-a adus aminte de mesajul lasat de Regele Mihai care avertiza ca “democrația și libertațile nu sunt caștigate pentru totdeauna”. Intr-o postare pe pagina sa de socializare, fostul premier iși…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, joi, un mesaj la 28 de ani de la Revolutie, în care si-a exprimat respectul profund fata de românii care au platit cu viata în decembrie 1989 pentru libertate si democratie. "Omagiul meu si profund respect românilor care au platit cu viata…

- "Am fost saptamana trecuta la Craiova, știți bine ca am fost ca sa nu mai apara tot felul de paparazzi cretini. Ne-am intalnit și mi-ați aratat cateva dintre lucrurile pe care le-ați facut la Craiova. Banuiesc ca bugetul acela al orașului nu a crescut brusc dupa ce ați ajuns dumneavoastra primar.…

- Institutia Prefectului Constanta organizeaza astazi Colegiul Prefectural cu urmatoarea ordine de zi: 1. Protejarea si mentinerea integritatii fondului forestier national administrat de catre Directia Silvica Constanta ca masura determinanta pentru viitorul silviculturii judetului si pentru protectia…

- ”De azi incep zilele maniei. Șoptesc niște mii de voci din mormant. Acum 28 de ani au murit. Cui au murit acei oameni? Libertatea nu a adus pentru noi nici egalitate, nici fraternitate. Pentru ca unii inca viseaza noaptea teroarea, speranța, paroxismul psihotic al strazii și manipularea dementa din…

- Școala Gimnaziala de Muzica “Filaret Barbu” din Lugoj a organizat, miercuri, in holul Universitații Europene Dragan,un Concert vocal-instrumental extraordinar de Craciun, cu un program muzical diversificat, urmat de Targul de Craciun. Piesele interpretate de catre cei mai talentați dintre…

- ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2017 – ORA 13,00 – Prezentarea procesului verbal al sedintei ordinare precedente;

- Acesta a facut și o paralela intre tinerii care și-au pierdut viața in numele libertații in 1989 și cei pe care Regele Mihai i-a salvat in momentul abdicarii forțate din 1947. Așa cum avea sa declare ulterior și Regele, el fusese șantajat de guvernul comunist ca in cazul in care nu abdica peste 1.000…

- Cum funeraliile Regelui Mihai I se apropie, tot mai mulți oameni vin sa-și prezinte omagiile la Palatul Regal din Capitala. Printre ei s-a aflat și un profesor de istorie care, in lacrimi, și-a cerut iertare de la fostul suveran. „Am venit ca sa-mi… sa rog de iertare la Majestatea Sa, ca pana prin anii…

- La 2,01 metri și 100 de kilograme, Alin Badea spune ca ar avea mai degraba fizic de handbalist. Totuși, a reușit in sportul armelor zanganitoare, pe care l-a inceput la 9 ani. "Buckle up! It"s saber time!", e anunțul standard al comentatorilor canalului FIE atunci cand urmeaza asalturile la cea mai…

- Faptul ca mai sunt romani care vad in Regele Mihai I un dusman al Romaniei este pus de istoricul clujean Cornel Jurju pe seama propagandei anti-monarhiste promovate inainte de 1989 de comunisti, iar dupa Revolutie de regimul Iliescu. Operatiunea de defaimare a ideii monarhice a fost sustinuta feroce…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a sfidat marți puterea președintelui ucrainean Petro Poroșenko și a chemat la un nou 'Maidan' dupa ce a fost arestat la Kiev și apoi eliberat de susținatorii sai, care s-au confruntat cu poliția, transmite de la Kiev agenția EFE. 'Nu va fie frica.…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a spus despre Regele Mihai ca “si-a facut datoria cu onoare”, recunoscand ca relatia intre cei doi “nu a fost simpla”. Intr-o postare pe blogul sau, Ion Iliescu a scris ca a aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. “ Viața sa…

- Maria Ghiorghiu, cea care a prevazut tragedia de la Colectiv, anunța o &"mare revoluție&" în România. Aceasta a scris pe blogul personal ca cineva &"dinafara României&" vrea sa ne distruga țara.

- "Cred ca au murit prea mulți romani la Revoluție pentru a ne mai fi frica de ceva. Și anume exprimarea unui punct de vedere fie ca suntem la o televiziune, fie ca suntem la Primarie sau in cazul partidului. Am ajuns la situația sa imi exprim un punct de vedere care poate nu a convenit dupa ce domnul…

- La data de 18 noiembrie 1840 are loc debutul lui Vasile Alecsandri in teatru cu piesa „Farmazonul din Hirlau”, pusa in scena de Costache Caragiale. Aceasta piesa poate fi considerata drept piesa ce a dat nastere Teatrului National romanesc.

- Ba chiar parca ne e jena sa ne gandim nu la vremurile cu leberalul Felu tragand cele mai groase sfori si mai lungi curmeie in Guvern direct de la Iasi, dar nici macar la vremurile cu sinatorul PDSR Ioan Cucioc de Valea Lupului nu ne gandim cu putina rusine, ca omul se lupta cu demnitate cu hidra bacauana…