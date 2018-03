Stiri pe aceeasi tema

- Expertul roman Petrișor Peiu, coordonatorul Departamentului de Analize Economice la Fundația Universitara a Marii Negre, a precizat pentru studioul radio Sputnik Moldova ca programul "Prima Casa" din Republica Moldova și cel aplicat in Romania sunt asemanatoare.

- Intentia Romaniei de a spori finantarea in Republica Moldova este laudabila, dar nu schimba deocamdata prea mult lucrurile in Moldova. Romania nu se poate duce cu forta sa privatizeze in Republica Moldova, considera Armand Gosu, istoric, expert in spatiul post-sovietic. “La Chisinau, Moldova e condusa…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, de la PSD, si presedintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat duminica un protocol de infratire, context in care edilul bucurestean a declarat ca "tavalugul" deja a inceput, iar la finalul drumului ar trebui sa se regaseasca reintregirea Romaniei Mari."Este…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, anunta PNL. Programul evenimentelor cuprinde intalniri cu reprezentantii societatii civile,…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat sambata, la Stanesti, Republica Moldova, la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania, ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler, traim dupa odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria…

- In acest context, Excelența Sa dr. Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la București, și istoricul prof. dr. Ionut Cojocaru, de la Universitatea Bucuresti, s-au aflat la Arad, la evenimentul organizat de Claudia Boghicevici, vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, si Doru Sinaci,…

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Municipiul Câmpina din județul Prahova, înfrațit cu orașul Cimișlia din Republica Moldova a adoptat joi o Declarație de Reunire și de recunoaștere a Actului Unirii din 1918. „Identitatea naționala, limba și cultura, istoria comuna și idealul unionist ne obliga pe…

- Liviu Dragnea contrazice MEN, in privința Olimpiadelor organizate in aceeași zi. Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate in intervalul…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va lua (...)PNL, asa cum a fost in…

- Peste 2.000 de persoane, printre care și invitați din Republica Moldova, au luat parte la spectacolul „Din suflet romanesc”, organizat de Primaria Buzau pentru a celebra Centenarul unirii Basarabiei cu Romania. Nume importante ale folclorului romanesc, de pe ambele maluri ale Prutului, au urcat pe scena…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- In ședința extraordinara de joi, 15 martie, Consiliul Local Lugoj a adoptat, cu unanimitate de voturi, „Declarația de Reunire” cu Republica Moldova. Inițiativa a aparținut consilierului PMP Fedor Mașnița, documentul fiind semnat de catre toți consilierii lugojeni. Conform…

- De ce face Cosette Chichirau transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea sa arate cum se comporta aleșii in mediul lor. Așa a intrat și in conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lasat descurajata. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru…

- Politistii de imigrari din Braila au depistat o tanara de 18 de ani din Republica Moldova care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 800 de lei si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- Partidul Mișcarea Populara Constanța, prin președintele Claudiu-Iorga Palaz, propune CJ Constanța un proiect de hotarare privind susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, in vederea aprobarii in ședința solemna de consiliu, ce va avea loc pe data de 27 martie, cand se implinesc 100 de ani…

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Primaria municipiului Buzau anunța organizarea unei licitații publice pentru spectacolul ,,Din suflet romanesc”, programat pentru data de 17 martie, in incinta Salii Sporturilor ,,Romeo Iamandi” din municipiu. Valoare estimata a achiziției este de 380.800 lei. Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Moldindconbank a ales soluția FMA de la Allevo pentru oglindirea tranzacțiilor SWIFT între platformele de producție și de backup, asigurând integritatea și consistența datelor, precum și continuitatea operaționala. Astfel, dupa ce a fost desemnata doi ani la rând „cea…

- CHIȘINAU, 28 feb — Sputnik. Prima zi de primavara va fi chiar mai geroasa decât ultima zi a acestei ierni, anunța meteorologii. Astfel, pe 1 martie, vom avea ziua între —11 și —13 grade Celsius. Noaptea gerul se va înteți, astfel ca în nordul…

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- In anul Centenarului, peste 50 de localitati din Republica Moldova au semnat declaratii de unire cu „patria-mama“. „Adevarul“ a stat de vorba cu primarii si cu localnicii, pentru a vedea cum a luat nastere, de fapt, acest val de unionism.

- Noi dezvaluiri despre artista ucisa de propriul sot in fata bebelusului lor! Anastasia Cecati a fost injunghiata, iar sotul ucigas s-a aruncat apoi de pe bloc. Victima era una dintre cele mai frumoase femei din Republica Moldova, o tanara care reusise sa patrunda si in lumea showbizului romanesc. …

- Inca doua localitați din Republica Moldova au votat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre Scoreni, raionul Strașeni și satul Mereni din raionul Anenii Noi, care devine a 37-a la numar.

- Ca prim pas sa se inceapa dezvoltarea energiei regenerabile in Romania este posibilitatea contractele bilaterale si facilitarea accesului la retea, a spus Aurel Arion, CEO Renovatio Trading & Renovatio Asset Management, in cadrul evenimentului ZF POWER SUMMIT 2018. „Randamentul noilor…

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni. pentru a nu ajunge în situatia României. „Uitati-va la ceea ce s-a întâmplat…

- Un investigator de fraude este o profesie foarte putin cunoscuta in Romania, desi la nivel global departamentele de “financial forensic” sunt o necesitate. Daca ar fi sa traducem destul de plastic termenii, un “forensic” este ca un medic legist pentru companii, care incearca,…

- Valeria Stoica este unul dintre Uninvited Artists, o comunitate de artiști independenți și label din Romania, care acopera o nisa muzicala underground, de la electro si pop punk, pana la jazz si indie folk. Printre artistii Uninvited se numara Nopame, Petra Acher, Tobi Ibitoye, Groovy Bastards (Trupa…

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational “Platinum Eagle 18.1”, organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, informeaza Mediafax. Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati…

- O cunoscuta companie americana de produse cosmetice i-a pregatit un pachet de aproximativ 2 milioane de dolari numarului 2 mondial. Simona Halep e la un pas sa rateze aceasta sponsorizare din cauza polticii pe care o are staff-ul sau managerial. La doar cateva zile dupa ce Ion Țiriac a anunțat ca Simona…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat un cetatean roman pentru efectuarea formalitatilor necesare de trecerii frontierei pentru a intra in Romania. Tanarul in varsta de 25 de ani, conducea un autoturism marca BMW X5, inmatriculat in Republica Moldova.

- Afirmatia a fost facuta in cadrul emisiunii 'Acces direct' de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, Dodon avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru a nu permite lichidarea statalitatii moldovenesti, relateaza vineri portalul Deschide.md. 'Poate ca cineva…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania. Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu…

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- Se anunța un spectacol pe cinste sambata seara, in Polivalenta reșițeana. In ring se vor afla și reprezentanți ai Reșiței, unul chiar in main-event-ul galei. Rusalin Caldaraș, fost campion național la box amatori, va intra in ring cu italianul Giorgio Schiavina, pentru titlul european WKA. „Evenimentul…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Dezamagirile vis-a-vis de ultima decizie a presedintelui Iohanins, de a mai da o sansa PSD-ului, vin din toate partile. Practic este o isterie totala pe retelele de socializare unde curg criticile. Printre acestia se numara si actorul Florin Calinescu care ii aminteste lui Iohannis despre „Romania lucrului…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, având o participatie de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, au anuntat, marti, reprezentanti ai bancii. BT si BERD sunt actionari majoritari…

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, apreciaza drept 'straniu' faptul ca actiunile partidelor maghiare din Romania, de ale caror voturi ar 'beneficia' in Parlament coalitia de guvernare, nu sunt 'taxate', PSD fiind interesat 'doar de mirajul puterii', liberalul referindu-se la rezolutia comuna…

- Aproape 14% dintre romani sustin ca nu reusesc sa isi incalzeasca suficient locuintele, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016. Acesta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in a-si…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- EVENIMENT…Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…