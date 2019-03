Dingo este o specie unică din Australia, de sine stătătoare (studiu) De la sosirea colonistilor britanici in Australia, in urma cu peste 230 de ani, s-a presupus ca dingo este o rasa de caine salbatic, insa o echipa alcatuita din douazeci de cercetatori de seama a confirmat intr-un nou studiu ca acest animal este de fapt o specie australiana de sine statatoare, relateaza marti Science Daily. In urma analizelor anterioare efectuate pe cranii de dingo si mostre de piele, cercetatorii au ajuns la aceeasi concluzie, iar constatarile recente subliniaza o data in plus caracteristicile specifice ce diferentiaza dingo de cainii domestici, cainii salbatici si alte canide… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

