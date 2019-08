Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Caracal se complica de la o zi la alta. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gheorghe Dinca, individul care a recunoscut ca a ucis doua fete, ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de persoane cu ramificatii in Italia, Anglia si Germania, si ar fi obisnuit sa le prezinte proxenetilor…

- Raportul oficial al poliției arata ca Gheorghe Dinca, violatorul și asasinul prezumtiv, a sunat-o pe mama Alexandrei , numind-o ”mama soacra”. ”- ora 10.30: mama minorei a primit un apel telefonic (de pe numarul 0763931765) de la un barbat care a utilizat apelativul „mama soacra”, spunandu-i ca el…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal care a ucis doua fete, asa cum se stie pâna în momentul de fata, a avut o strategie prin care a vrut sa convinga familia fetei sa nu ceara ajutorul politiei.

- Echipa nationala de tineret a Romaniei este marea surpriza a Campionatului European U21 din Italia si San Marino. „Tricolorii mici” au castigat grupa de foc cu Anglia, Franta si Croatia, iar acum se pregatesc pentru semifinala cu Germania. Inaintea confruntarii de la Bologna, presa germana este la picioarele…

- Capitanul naționalei de tineret a Romaniei, Ionuț Radu, și-a mobilizat, ca de obicei, colegii cu discurs impresionant și inaintea meciului cu Franța. “O sa ieșim din grupa asta cu 9 puncte! Nu poate sa ne stea nimeni in cale! Am plecat din nimic și ajungem in top, unde ne e locul!”, a decretat portarul…