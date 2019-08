Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Dupa ce a fost descoperit ADN-ul Alexandrei in cenușa, Gheorghe Dinca a relatat, cu…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata, a anunțat Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. IML confirma ca rezultatul testelor pe oasele gasite in locuința lui Dinca este pozitiv și aparțiv fetei.

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, cel care a declarat ca le-a rapit, violat și ucis pe cele doua fete, a fost, in ziua in care a ucis-o pe Alexandra Maceșanu, joia trecuta, in Craiova. De acolo a cumparat o cartela telefonica de pe care a sunat-o pe mama Alexandrei, careia i-a spus ca este ginerele…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- Apar pe surse noi informații din ancheta. Se pare ca Gheorghe Dinca avea amenajate doua camere speciale in casa sa din Caracal, acolo unde le -a ținut captive și violat pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, pe care de altfel a recunoscut ca le-a ucis.Citește și: In plin SCANDAL național,…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, ar fi fost internat in trecut de opt ori la Spitalul de Psihiatrie. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a dezvaluit luni ca barbatul a fost internat la Psihiatrie de cel putin opt ori si ar fi fost cunoscut drept un om violent.

- Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui…

- Politistii si procurorii au gasit, in cadrul perchezitiilor din locuinta lui Gheorghe Dinca, un cercel in autoturismul suspectului, pe care mama Alexandrei l-a recunoscut ca apartinand fiicei sale, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.